Petro pierde certificación de EE. UU. por cantidad de cultivos ilícitos, producción de cocaína y retar a Trump, ¿qué sigue?

Este lunes en la noche, en lo que fue un anuncio improvisado, el presidente Gustavo Petro anunció que Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. En medio de un Consejo de Ministros sobre salud el mandatario solo dijo: “Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína”.
Minutos después, la Presidencia de Colombia publicó en redes el fragmento de lo dicho por el mandatario agregando que la descertificación se dio “pese a los sacrificios que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico”.
En el mismo consejo de ministros, el presidente anunció que Colombia dejará de depender del armamento proveniente de Estados Unidos. “Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”, dijo el jefe de Estado.