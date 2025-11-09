Caso Nicolás Petro: Fiscalía pediría restricción de la libertad del hijo del Presidente

Parte de la atención mediática estará puesta este lunes, de nuevo, en los juzgados colombianos. Esta vez el protagonista de la historia será Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, que ha estado en líos judiciales desde hace varios meses. Este 10 de noviembre se hará el reparto del juez para la imputación de los nuevos delitos a Petro Burgos.

Esta vez Petro Burgos será imputado por interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. “La base de esta nueva imputación serían una serie de chats e interceptaciones telefónicas en las que, mientras se desempeñaba como diputado, Petro Burgos presuntamente recomendaba contratistas, según informó el periódico El Tiempo.

También se ha informado en medios naciones y en redes sociales que la Fiscalía pediría al juez correspondiente una medida de restricción de la libertad en contra de Nicolás Petro. El hijo mayor del primer mandatario ha estado en la picota pública desde que la revista Semana publicó unos chats de él con su exesposa Day Vásquez.

En un primer momento, la Fiscalía acusó a Nicolás Petro Burgos de “adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad” a recursos provenientes de actividades ilícitas, así como de incrementar de manera injustificada su patrimonio cuando ejercía como servidor público. De acuerdo con la investigación, Petro habría recibido dinero de personas con antecedentes por narcotráfico y contrabando, recursos que habrían sido utilizados para la compra de bienes, entre ellos una propiedad valorada en unos 400.000 dólares, además de gastos personales, según informó El País, de España.

Asimismo, el exdiputado del Atlántico admitió ante la Fiscalía que parte de esos recursos, provenientes de fuentes cuestionadas, ingresaron a la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro. Entre los presuntos aportantes se menciona a Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el Marlboro man”, y al hijo de Alfonso “el Turco” Hilsaca.

Este escándalo produjo una de las frases más memorables del gobierno de Gustavo Petro. En una entrevista con Cambio el Presidente dijo que él no crió a Nicolás.