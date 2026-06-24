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Autoridades descartan amenaza de tsunami en el Caribe colombiano tras temblor en Venezuela

El temblor tuvo epicentro en el centro-occidente del vecino país pero se sintió con intensidad en algunas zonas de Colombia.

  • El sismo ocurrió a las 5:04 p. m. hora de Colombia y tuvo como epicentro el estado de Lara. Foto: tomada de @sgcol
    El sismo ocurrió a las 5:04 p. m. hora de Colombia y tuvo como epicentro el estado de Lara. Foto: tomada de @sgcol
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 43 minutos
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En la tarde de este miércoles, un sismo de 7,1 con una profundidad de 23 kilómetros sacudió a Venezuela y una parte de Colombia. El temblor, que fue percibido con importante intensidad, generó dudas en las autoridades marítimas sobre si podría generarse un tsunami en las costas del Caribe.

Según el reporte del Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC), el evento sísmico ocurrido alrededor de las 5:04 p. m., hora de Colombia, tuvo como epicentro el estado de Lara, ubicado en el centro-occidente del país vecino, Venezuela.

Tras el temblor, se reportaron daños en Caracas y otras poblaciones venezolanas. Respecto a Colombia, el movimiento provocó evacuaciones en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta.

En contexto: ¿Lo sintió? Fuerte sismo sacudió Bogotá: epicentro fue en Venezuela; este es el reporte

Pese a su intensidad, las autoridades verificaron si había algún riesgo de tsunami en zonas costeras. Respecto a esto, la autoridad marítima colombiana, Dimar, descartó la amenaza de tsunami para la costa Caribe Colombiana, así lo informaron a través de sus redes sociales oficiales.

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