La desaprobación del gobierno Petro alcanzó el 52,7% y el 70% de los encuestados cree que “es malo o regular”, según encuesta de Bloomberg

La vicepresidenta Francia Márquez tiene el mayor porcentaje de negatividad en su imagen política con el 65%.

    El estudio se llevó bajo una muestra de 3.078 de personas encuestadas. Foto: Colprensa/Bloomberg.
El Colombiano
03 de diciembre de 2025
bookmark

La más reciente medición de AtlasIntel y Bloomberg muestra que el 52,7% de los encuestados califica como “malo” o “muy malo” el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, un 17% de las personas que respondieron la medición, lo cataloga como “regular” y solo el 30,4% considera que su administración es “excelente” o “buena”.

El estudio contó con una muestra de 3.078 encuestados y la recolección de datos se llevó a cabo entre el 22 y el 27 de noviembre de este año.

Estos datos llegan tan solo tres meses antes de que se realicen las elecciones al Congreso y las consultas que definirán quiénes serán algunos de los candidatos presidenciales que se disputarán la Casa de Nariño. Justamente, varios de estos políticos aparecen en esta encuesta, en la que se mide si su imagen es positiva o negativa.

Es llamativo que la vicepresidenta Francia Márquez tenga el mayor porcentaje de negatividad con el 65%. Le sigue Gustavo Petro con un porcentaje del 62% y, en el tercer lugar, se encuentra Iván Cepeda con un 61% de percepción negativa.

Además, en la encuesta aparecen contendientes importantes de estas elecciones presidenciales como lo son Abelardo De La Espriella, quien tiene una imagen negativa del 51% y cuenta con un porcentaje de aprobación del 42%. Sergio Fajardo, por ejemplo, tiene un 40% de percepción positiva y un 42% de desaprobación; sin embargo, un 18% respondió que “no sabía” en cuál categoría ubicarlo.

En este enlace puede consultar la encuesta de AtlasIntel y Bloomberg.

Principales problemas de Colombia en la actualidad

El 72,9% de los encuestados señaló que la corrupción es el principal problema que enfrenta Colombia hoy. En segundo lugar, aparece la situación del sistema de salud, con 34,3%; en tercer lugar, se encuentra la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico, con 31,6%.

La encuesta también evaluó las problemáticas que podría enfrentar el país en el próximo semestre. Para ello, se les preguntó a los participantes: “¿Qué tan probable es que Colombia enfrente los siguientes riesgos o desafíos en los próximos seis meses?”

Entre más de 3.000 respuestas, el 51% consideró “muy probable” que se conozcan revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción. El 41% cree muy posible un aumento de ataques o asesinatos relacionados con grupos criminales, y el 40% ve que es factible un incremento de robos y asaltos.

Esta encuesta y sus resultados, confirma que más de la mitad de los colombianos desaprueba la labor del Gobierno hasta el momento. Y deja ver que existe un escenario de percepción negativa que se puede mantener hasta finalizar el año.

Las cifras son llamativas, sobre todo por la cercanía a las elecciones tanto de Congreso, como presidenciales. La encuesta no determina en totalidad lo que opinan todos los colombianos sobre la gestión del gobierno de Gustavo Petro, pero sí son un indicio de la sensación ante su gestión hasta el momento. Una a la que le queda menos de ocho meses para finalizar.

