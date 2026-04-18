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¿Qué pasó con Tatiana y Camilo? Dos desapariciones sin rastro en Colombia

Tatiana Hernández cumplió un año desaparecida; fue vista por última vez en Cartagena. Andrés Camilo cumple cuatro años; desaparecido en Antioquia.

  • Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril de 2025 en Cartagena. El 5 de abril de 2022, Andrés Camilo Peláez desapareció en el norte de Antioquia. En ambos casos aún no hay respuestas. FOTO Captura de video
    Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril de 2025 en Cartagena. El 5 de abril de 2022, Andrés Camilo Peláez desapareció en el norte de Antioquia. En ambos casos aún no hay respuestas. FOTO Captura de video
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 38 minutos
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El país aún no sabe qué pasó con ellos. A la joven médica Tatiana Hernández la vieron con vida por última vez en Cartagena, y al ingeniero Andrés Camilo Peláez por los lados de Hidroituango, norte de Antioquia. Ambos casos se volvieron mediáticos por sus extrañas circunstancias y por la falta de respuestas. Tatiana, esta semana se cumplió un año de su desaparición; Andrés Camilo, cuatro.

Las olas de Cartagena la vieron por última vez. O eso es lo que se sabe hasta el momento. Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril de 2025. Tras un año, su familia sigue clamando por una investigación que, aseguran, ha sido “insuficiente” para establecer su paradero. Un año de angustia, incertidumbre y desesperación. Esta es su historia, 12 meses después.

En el momento en que su familia notó que Tatiana no llegaba a su casa, se supo que algo había ocurrido. De inmediato, se dio aviso a las autoridades. Las alarmas se encendieron y su historia llegó a todo el país.

Un video, en el que se le veía reposando en las espuelas frente al mar Caribe, al norte de la ciudad, fue la última prueba de vida de Hernández. O eso se supone.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Lucy Díaz, madre de Tatiana, afirmó que, pese al tiempo que ha pasado, la familia no ha recibido resultados oficiales por parte de las autoridades.

“No tengo ningún avance, no tengo ningún resultado. La Fiscalía dice que ha realizado entrevistas y validaciones, pero a la familia no le han entregado información concreta”, señaló.

El caso, que fue trasladado a Bogotá, continúa —según denuncia su madre— bajo un “hermetismo total”.

Además, reveló una situación que calificó como preocupante. Funcionarios le habrían pedido a testigos en Cartagena que se alejaran de la familia de Hernández.

“Les dicen que se aparten de nosotros para evitar inconvenientes. No entendemos qué pretende la Fiscalía con esto”, agregó Díaz.

Uno de los puntos más críticos que señaló Díaz es la presunta desaparición de un video considerado fundamental para la investigación. Según la familia, esto ha generado dudas sobre el manejo del material probatorio desde las primeras etapas del caso.

Según explicó, cuando el proceso estaba en Cartagena, un fiscal sostuvo la hipótesis de que Tatiana habría muerto por ahogamiento, basándose en grabaciones de cámaras de seguridad que supuestamente mostraban que la joven nunca se levantó del lugar donde fue vista por última vez. Esta línea investigativa, sin embargo, ha sido cuestionada por sus familiares, porque, si de ser el caso, el cuerpo de la joven doctora tuvo que haber sido encontrado en algún momento.

Y es que todavía las pistas del caso están inconclusas. Es más, frente a la versión de las autoridades, la familia sostiene una hipótesis distinta, basada en testimonios que, aseguran, no han sido suficientemente tenidos en cuenta por los investigadores.

El hombre del video

Tatiana habría sido abordada por un hombre en las horas posteriores al vídeo que le ha dado la vuelta al país. Con esa persona, ella se habría retirado del lugar, lo que abre una línea distinta a la planteada inicialmente por la Fiscalía. Sobre esto, su madre le dijo a este diario que al menos tres testigos coinciden en que un hombre adulto se acercó a la joven el día de su desaparición, lo que refuerza la teoría de un posible encuentro previo a su desaparición.

“Dos testigos ya han declarado ante la Fiscalía y una tercera persona recientemente dio la misma información. No es una casualidad”, afirmó Díaz.

De acuerdo con estos relatos, este hombre habló con Tatiana durante algunos minutos.

En dos de los casos, los testigos aseguran que la joven se habría ido con él voluntariamente. Un tercer testigo indicó haber visto la interacción, pero no confirmó que ella se retirara del lugar, lo que mantiene abiertas varias interpretaciones sobre lo ocurrido. “Para nosotros esto es una realidad: a Tatiana alguien se la llevó”, sostuvo la madre. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, Díaz, al cumplirse un año de la desaparición de su hija, realizó un plantón en Cartagena para volver a hacer público su caso y exigir avances concretos en la investigación.

¿Qué pasó con Andrés Camilo?

La última vez que se tuvo rastro del ingeniero Andrés Camilo Peláez fue durante la madrugada del lunes 4 de abril de 2022, cuando habitantes de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño, lo vieron caminando por el parque principal en compañía de dos hombres.

Durante la noche del domingo 3 de abril, una cámara de seguridad de un hotel captó las últimas imágenes conocidas del joven, quien estaba en la zona como trabajador de la firma WSP, encargada de una interventoría ambiental del proyecto de Hidroituango.

Una de las principales hipótesis que barajaban las autoridades era la de un secuestro extorsivo por parte de un grupo con presencia en la zona. No obstante, en poder de las autoridades hay muchas otras versiones, como la de un intento de hurto que habría derivado en la retención o un supuesto rapto por un tema de celos, ninguna de esas versiones definitiva.

Cuatro años han pasado y nadie sabe nada de él. Su mamá es la principal buscadora y se ha convertido en símbolo de resiliencia nacional.

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