Denuncian que escoltas de Verónica Alcocer agredieron a un ciudadano tras reclamarles por vehículos mal parqueados

Un andén bloqueado hacia la entrada de una vivienda en Bogotá habría desencadenado una confrontación que expuso el presunto comportamiento indebido de los esquemas oficiales de protección de personas del gobierno. Le puede interesar: En plena recta final del Gobierno, revelan cadena de nombramientos ‘exprés’ en Supernotariado Un ciudadano que exigió el respeto a su espacio residencial terminó siendo empujado por presuntos miembros del equipo de seguridad de Verónica Alcocer, según una denuncia pública conocida durante este jueves 2 de julio.

Momento de la presunta agresión contra el ciudadano. FOTO: Captura de video de redes sociales @JD_Quinteror

La denuncia en las calles de Bogotá

El concejal de Bogotá Juan David Quintero denunció a través de sus redes sociales una presunta agresión protagonizada por integrantes del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, primera dama, contra un ciudadano que les habría reclamado por estacionar un vehículo en un lugar que bloqueaba el acceso a su vivienda. Según el cabildante, el incidente ocurrió luego de que el residente pidiera a los escoltas mover una camioneta. Quintero aseguró que esta situación no sería un hecho aislado, sino un problema recurrente que, de acuerdo con su denuncia, se presenta con frecuencia. “Cada tres días le impiden la entrada y además lo agreden por pedirles que no se parqueen mal”, escribió el concejal en su cuenta de X, donde también solicitó a las autoridades de movilidad imponer una sanción “ejemplar” contra los responsables del supuesto hecho.

Las pruebas audiovisuales

Junto con la publicación, Quintero compartió un video en el que, según afirmó, se observa una discusión entre el ciudadano y varios integrantes del esquema de seguridad de la denominada primera dama. En las imágenes difundidas por el concejal, el conductor se retira visiblemente molesto y, posteriormente, uno de los hombres que lo acompañaban comienza a empujarlo, en un episodio que el funcionario calificó como una “agresión”. Además, el cabildante publicó otro material audiovisual en el que, según indicó, aparecen las camionetas presuntamente utilizadas por Alcocer y por su esquema de protección estacionadas de manera indebida en plena vía pública. Hasta el momento, ni Verónica Alcocer ni algún miembro de su equipo de seguridad o del gobierno nacional se han pronunciado públicamente sobre la denuncia ni sobre los videos divulgados por el concejal.

Investigaciones por recursos públicos

La denuncia se conoce en medio de una serie de controversias que han rodeado a Alcocer durante los últimos meses, tanto por investigaciones relacionadas con presuntos contratos públicos como por cuestionamientos sobre su estadía en Suecia y el uso de recursos oficiales. Uno de los procesos que actualmente genera mayor atención es el que analiza la Fiscalía General de la Nación, donde reposan denuncias sobre una presunta red de beneficios económicos que, según los denunciantes, habría estado relacionada con contratos públicos ejecutados a través de RTVC. De acuerdo con la información que fue conocida por Semana, la sumatoria de los contratos asociados con esa cooperativa asciende a cerca de 23.000 millones de pesos. La denuncia sostiene que parte de esos recursos habría servido para financiar servicios de imagen personal mediante contrataciones de maquilladores y fotógrafos.

Verónica Alcocer en las votaciones de 2026. FOTO: Tomada de redes sociales de Verónica Alcocer.