¿Del Corvette al Mercedes? Denuncian a conductor abusivo y reincidente por bloquear la entrada de su edificio en Bogotá

El bloqueo sistemático de la portería de un edificio en el barrio La Castellana, en el norte de Bogotá, marcó al parecer el regreso a la escena pública del polémico conductor que en diciembre de 2025 desafió a las autoridades a bordo de un inconfundible Corvette azul. Le puede interesar: “Sin Cepeda no hay consulta”: Plana mayor del petrismo se desmarca de Roy Barreras y le pide unirse al candidato En esta ocasión, el protagonista del escándalo no utilizó un deportivo, sino una camioneta de alta gama que terminó enganchada a una grúa ante el reclamo de los vecinos. El concejal Juan David Quintero fue el encargado de difundir la denuncia a través de un video grabado este miércoles 4 de febrero.

Las autoridades de movilidad levantaron y quitaron el carro de color blanco de la entrada del edificio. FOTO: Captura de video @JD_Quinteror

En las imágenes se observó una Mercedes Benz GLE Coupé 53, valorada en aproximadamente 500 millones de pesos, estacionada de manera prolongada frente al acceso vehicular de un conjunto residencial, impidiendo el flujo de residentes durante más de dos horas, pero, ¿qué fue lo que pasó?

El retorno de un comportamiento sistemático

La conexión entre este nuevo evento y el antecedente de diciembre es directa. Según el concejal Quintero, el propietario del vehículo es presuntamente el mismo individuo que meses atrás protagonizó un video viral por desacatar las órdenes de tránsito. “¿Recuerdan el personaje del Corvette aquí en La Castellana? Pues vuelve y juega. Dejó desde la una de la tarde, ya son las tres y media, el carro parqueado en todo el frente de la portería y no deja entrar ni salir a ningún residente”, denunció el cabildante.

A diferencia del primer episodio, donde la confrontación verbal fue el eje central, en esta oportunidad la respuesta institucional fue inmediata. Tras el llamado de la comunidad, agentes de tránsito llegaron al sitio para verificar la infracción y proceder con la inmovilización de la camioneta. El procedimiento de remolque fue recibido favorablemente por los habitantes del sector que denunciaron y quienes han señalado una conducta de irrespeto constante hacia las normas de convivencia por parte de este sujeto.

“Se las pagó mil veces”: el antecedente del Corvette azul

Este nuevo reporte de mala conducta reaviva la indignación generada hace apenas dos meses. En aquel momento, Bryan Bohórquez, identificado como el presunto dueño y conductor de un Chevrolet Corvette C8 Stingray, se negó a retirar el vehículo de una zona prohibida y arremetió contra los funcionarios públicos. En medio de la algarabía por los insultos y burlas, el hombre aseguró frente a las cámaras que lo grabaron en medio del problema que podía pagar la multa “mil veces”, desestimando la autoridad de los agentes de tránsito de la capital. Aquella investigación posterior a lo ocurrido reveló que el vehículo de lujo acumulaba varias sanciones superiores a los cinco millones de pesos por infracciones cometidas tanto en Bogotá como en la ciudad de Medellín, por el mismo sujeto. En ese incidente del pasado diciembre, el automóvil fue inmovilizado debido a que Bohórquez no portaba licencia de conducción, sumando un agravante a la sanción de más de 600.000 pesos por estacionar en lugar prohibido.

Trasfondo judicial del infractor: el impacto del mal parqueo en la capital

Más allá de las multas de tránsito, el caso ha cobrado relevancia penal. Las autoridades judiciales evalúan si el implicado es la misma persona que registra antecedentes significativos, incluyendo una condena de tres años por hurto agravado en 2017 y otra de diez años por tráfico de armas, receptación y tentativa de hurto en 2019. De comprobarse la identidad del conductor de la Mercedes Benz, estos nuevos incidentes podrían poner en riesgo su libertad condicional, otorgada apenas en junio de 2025, según registros judiciales citados por El Tiempo. El episodio en La Castellana se sumó a una estadística crítica para la Secretaría de Movilidad. Entre enero y septiembre de 2025, impusieron más de 43.000 comparendos por mal parqueo en Bogotá. Esta infracción no es menor, ya que las autoridades calcularon que puede reducir hasta en un 30 % la velocidad del transporte público, afectando la eficiencia de las vías principales y secundarias.

Momentos de la polémica en diciembre de 2025, cuando la infracción fue con el Corvette azul. FOTO: Captura de video @JD_Quinteror