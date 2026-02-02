Uno de los más buscados por hurto en Medellín fue asesinado en San Gil, Santander

En un viaje de visita a sus familiares, un hombre armado asesinó a Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, dentro de una tienda del municipio de San Gil, Santander. El fallecido era uno de los más buscados por hurto por parte de la Policia Metropolitana del Valle de Aburrá, ya que habría formado parte de una estructura dedicada a este delito en la capital antioqueña.
La muerte de este hombre ocurrió el pasado fin de semana dentro de una tienda ubicada en la calle 6 con la carrera 21, en el barrio Villa Laura, de este municipio santandereano, ubicado a 98,4 kilómetros de Bucaramanga (2 horas y 41 minutos de viaje en carretera). El fallecido se encontraba visitando unos familiares cuando lo ultimaron.