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“Petro mentiroso y cocainómano”: revelan trinos ofensivos de Didier Blanco, próximo director de UNP en gabinete de De la Espriella

El psicólogo y abogado fue uno de los activistas en redes más radicales de la campaña presidencial de De la Espriella.

  • El presidente electo Abelardo de la Espriella y Didier Blanco, director designado de la UNP. FOTO: CORTESÍA DE @DidierblancoR.
    El presidente electo Abelardo de la Espriella y Didier Blanco, director designado de la UNP. FOTO: CORTESÍA DE @DidierblancoR.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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La designación de Didier Blanco como futuro director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se está convirtiendo en el nombramiento más cuestionado del presidente Abelardo de la Espriella hasta ahora.

La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, le sacó en cara tres trinos publicados por el futuro funcionario en su cuenta oficial de X, en los que se refiere en términos ofensivos a medios de comunicación y políticos de izquierda.

Entérese: Didier Blanco será el nuevo director de la UNP en el gobierno de De la Espriella: tendrá estos retos

“Estos son algunos de los tweets del Director de la UNP designado por Abelardo de la Espriella. Parece ser que ni el Centro Democrático tendrá garantías, mucho menos nosotros”, afirmó la congresista en la noche de este jueves.

Acompañó su mensaje con los pantallazos de tres trinos publicados por Blanco entre marzo y junio de este año, que él hizo como respuesta a las opiniones de otros en la red social.

“Ojalá la silla vacía sacara una edición en periódico, para poderme limpiar el culo con cepeda, Petro, Coronel, Santos y el centro democrático y poder decir literalmente, me limpié el culo con la silla vacía y con los mismos de siempre (sic)”, posteó Blanco el 23 de marzo de 2026.

El 11 de mayo siguiente, publicó: “Si fue presidente Petro un cacorro mentiroso y cocainómano, duque cuyos méritos fueron hacer 21 con (emoticón de un balón), tocar guitarra y ser el de uribe, un zurdo como Santos que engaño a uribe y un tonto que anda diciendo a EEUU, que haga un golpe de estado en (emoticón de bandera de Colombia), ADLE es el mejor en 16 años (sic)”.

Y el 20 de junio, un día antes de la segunda vuelta presidencial, declaró que “mañana Colombia le va a dar un golpe de realidad a los zurdos y a los políticos que a cambio de puestos y dinero le siguen el juego a estos bandidos de Petro, cepeda y las Farc, mañana salvamos la democracia, la constitución, mañana Colombia pasa del resentimiento a la alegría (sic)”.

En otras noticias: De La Espriella ordenó al minInterior designado pedir vigilancia a contratos de la UNP

Las funciones a cargo del director de la UNP

Como eventual director de la UNP, Blanco estará a cargo de los esquemas de protección de los líderes de la oposición, por lo cual resultan preocupantes e inconvenientes estos mensajes públicos.

Durante la campaña, Blanco se comportó en redes sociales como un activista a favor de las propuestas de De la Espriella, pero también como un opositor radical contra el presidente Gustavo Petro, el candidato Iván Cepeda y su movimiento. ¿Los cuidará ahora con la misma pasión con la que antes los fustigó?, es una de las cuestiones que quedan en el aire.

Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde, también reveló otros trinos beligerantes atribuidos a Blanco, en los que usó términos como “comunista del demonio”, “heredero de las guerrillas” y “mafioso mayor” en contra de Petro y Cepeda.

Ávila señaló que “el radical y extremista Didier Blanco que ha calificado al progresismo y a políticos independientes de analfabetas, guerrilleros, bandidos y narcos. Fue premiado con la dirección de la UNP. Esta entidad protege la vida de cerca de 15 mil personas ¿está en riesgo la seguridad de líderes y lideresas de oposición y que piensen diferente al gobierno de ADLE?”.

Puede leer: ¿Quiénes son los paisas que ya figuran en la “Patria Milagro” de Abelardo de la Espriella?

A Blanco también se le ha cuestionado por su perfil profesional. Es psicólogo, experto en urbanismo y abogado especializado en Derecho Penal, sin ninguna experiencia en asuntos relacionados con la seguridad y protección de dignatarios.

Además, el periodista Melquisedec Torres, columnista de EL COLOMBIANO, comentó que Blanco “es cuota directa, personal del cuestionado y acusado senador tolimense Alejandro Bermeo, del @MovSalvacionNal. Bermeo está acusado por una mujer en Ibagué de graves delitos sexuales y tortura. En ese episodio, Blanco fue partícipe en las denuncias de Bermeo por extorsión contra un abogado, que representaba a la denunciante”.

Al recibir la designación, Blanco envió un mensaje a los funcionarios de la UNP: “Mi capacidad y compromiso estarán a su servicio para que, juntos, logremos que la entidad aporte a la construcción de la Patria Milagro”.

Pero frente a estos cuestionamientos, ni él ni De la Espriella se han pronunciado de manera pública.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué genera polémica el nombramiento de Didier Blanco como director de la UNP?
El nombramiento ha sido cuestionado porque salieron a la luz publicaciones que Didier Blanco hizo en su cuenta de X con expresiones ofensivas contra dirigentes políticos de izquierda y medios de comunicación. Varios congresistas consideran que esos antecedentes podrían afectar la percepción de imparcialidad que debe tener quien dirigirá la entidad encargada de proteger a líderes políticos y sociales.
¿Qué publicaciones en redes sociales le están cuestionando a Didier Blanco?
Los cuestionamientos se centran en varios mensajes publicados entre marzo y junio de 2026 en su cuenta de X, en los que utilizó expresiones ofensivas contra el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, políticos de izquierda y algunos medios de comunicación. Esos trinos fueron divulgados por los senadores Alejandra Omaña y Ariel Ávila.
¿Por qué preocupa que el director de la UNP haya expresado opiniones políticas tan fuertes?
La preocupación radica en que la UNP también brinda protección a dirigentes de oposición y otras personas con posiciones políticas diferentes al Gobierno. Algunos críticos consideran que los mensajes públicos de Didier Blanco podrían generar dudas sobre su imparcialidad al momento de dirigir la entidad.

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