Denuncian a candidata a contralora por golpiza y maltrato contra una escolta de la UNP

Una aspirante a ocupar el cargo de contralora General de la República ha sido denunciada por un supuesto maltrato de parte de ella hacia su esquema de seguridad, brindado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a pesar de que actualmente no ocupa ningún cargo público. La señalada es la abogada Elvia Isabel Otero Ojeda, quien en el gobierno de Gustavo Petro fungió como directora de Responsabilidad Social de la Auditoría General de la República, donde estuvo hasta diciembre de 2025. A pesar de que no se trata de un puesto de alto riesgo, el Estado le continuó brindando protección mediante un esquema de conductor y escolta de la UNP, a cargo de una firma contratista, Prosegur. Una de las escoltas radicó una queja interna el pasado 11 de abril, expresando que Otero la venía maltratando de manera verbal desde hacía tiempo.

La situación de agravó el 10 de abril, cuando la beneficiaria del servicio de escolta al parecer se fue de parranda, se emborrachó con algunos amigos y luego les exigió a los escoltas contratistas de la UNP que llevaran a sus respectivas casas a sus invitados. Aunque estaban en Bogotá, uno de ellos residía en Turmequé, Boyacá. Cuando los guardaespaldas se negaron, de acuerdo con la queja, Otero se enfureció. “Ella ofuscada empezó agredirme verbalmente, diciendo todo tipo de palabras y amenazas, que ya en reiteradas ocasiones me decía, como que ella me haría quedarme sin trabajo, que iba a llamar al director de la UNP, que a ella no le importaba que yo fuera del sindicato”, indicó la afectada en su querella. Minutos después, la situación pasó a los golpes. “Descendió del vehículo, se dirigió hacia donde yo me encontraba en el puesto del conductor, abrió la puerta y se me abalanzó encima propinándome golpes en el hombro y pecho. Yo en ese momento y acudiendo a mis valores como ser humano no pude devolver sus agresiones, simplemente le dije ‘¿qué le pasa, doctora, por qué me pega’? Ella me gritó delante de todas las personas que estaban a las afueras del establecimiento que me iba a denunciar por invadir su espacio personal y por una supuesta agresión sexual”, detalló la escolta. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg) hizo eco de esta denuncia.