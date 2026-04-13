Denuncian a candidata a contralora por golpiza y maltrato contra una escolta de la UNP

Una aspirante a ocupar el cargo de contralora General de la República ha sido denunciada por un supuesto maltrato de parte de ella hacia su esquema de seguridad, brindado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a pesar de que actualmente no ocupa ningún cargo público.
La señalada es la abogada Elvia Isabel Otero Ojeda, quien en el gobierno de Gustavo Petro fungió como directora de Responsabilidad Social de la Auditoría General de la República, donde estuvo hasta diciembre de 2025.
A pesar de que no se trata de un puesto de alto riesgo, el Estado le continuó brindando protección mediante un esquema de conductor y escolta de la UNP, a cargo de una firma contratista, Prosegur.
Una de las escoltas radicó una queja interna el pasado 11 de abril, expresando que Otero la venía maltratando de manera verbal desde hacía tiempo.