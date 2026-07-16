Directora de Implementación del Acuerdo de Paz denunció a De la Espriella por presunta injuria contra Timochenko

Argumentando que el discurso y la narrativa institucional son incidentes en la vida y protección de los firmantes de paz, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, radicó una demanda en la Fiscalía General de la Nación en contra del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
En el documento —que llegó al ente investigador el 15 de julio— la funcionaria señala a De la Espriella por los presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir.
Aunque asegura que estas acciones serían en contra de todos los firmantes, Cuartas hizo énfasis en el caso de Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko.