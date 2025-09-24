Agencia de Tierras pide volver a ser juez en pleitos rurales: Corte admite demanda que alteraría acceso y expropiación de tierras

El despacho del magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional –otrora secretario jurídico del presidente Gustavo Petro–, acaba de admitir una controvertida demanda de inconstitucionalidad relacionada con los procesos judiciales para la distribución de la tierra en Colombia. El recurso podría llegar a poner en jaque la independencia judicial a la hora de resolver pleitos mientras entra en funcionamiento pleno la denominada Jurisdicción Agraria.
