Medellín, Reyes y Gaona; los delfines del Palacio de Justicia que defienden desde el derecho el legado de sus padres

Carlos Medellín Becerra, Yesid Reyes Alvarado y Mauricio Gaona Bejarano son tres de los huérfanos que dejó la toma del Palacio de Justicia hace 40 años. Sus padres estaban entre los once magistrados de la Corte Suprema asesinados durante el asalto del 6 y 7 de noviembre de 1985. Hoy, los tres son abogados, docentes y referentes jurídicos, formados en la misma institución en la que estudiaron sus padres: la Universidad Externado.
El destino de Medellín, Reyes y Gaona parece repetirse en espejo: tres familias marcadas por la violencia, tres hijos que eligieron el Derecho como camino y tres trayectorias que, con el tiempo, convergieron en la vida académica y pública. Aunque sus carreras se desarrollaron de manera independiente, sus historias trazan una línea de continuidad entre la generación de los magistrados del Palacio y la de los juristas que hoy enseñan y piensan el sistema judicial desde la distancia.
Casi cuatro décadas después, los tres son parte de una generación que reconstruyó su oficio sobre los cimientos del atentado; todos, claro, desde sus particularidades.