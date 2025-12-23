Esta fue la sanción de Dimayor a Washington Aguerre por gesto en último clásico de Liga, ¿no penalizaron a Meteus Uribe?

Para muchos, desde la noche del 4 de diciembre el arquero uruguayo Washington Aguerre anunció que se iría del DIM. No lo hizo con palabras, sino con un gesto. Al terminar el clásico paisa contra Atlético Nacional, válido por la quinta jornada de los cuadrangulares, el arquero uruguayo hizo el “pistolero” con sus manos a los aficionados del cuadro verde que estaban en la tribuna.
Cuando estaba cerca de entrar a la boca del túnel que lleva a los camerinos, el charrúa hizo la señal de quien desenfunda y dispara una pistola hacia la tribuna occidental, donde estaban los aficionados verdes. Medellín acababa de perder 2-1 el partido. Aguerre no brilló, pero sí tuvo atajadas importantes. Los hinchas de Nacional lo silbaban mientras salía. Algunos le reclamaban porque “hablaba mucho” más de lo que hacía en cancha.