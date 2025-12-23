x

¡Ojo! Alcaldía de Itagüí desmintió cadena de Whatsapp sobre pico y placa en diciembre

Un mensaje “cadena” enviado masivamente indicaba erróneamente que la suspensión de la medida apenas arrancaría este 24 de diciembre. Esto dijo la Alcaldía.

    Agente de tránsito de Itagüí durante un control vial. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
La Alcaldía de Itagüí ha lanzado una alerta a raíz de un mensaje falso que ha comenzado a circular en redes sociales y que ha puesto los “pelos de punta” a los conductores que por circulan por el municipio.
Y es que según ha trascendido, personas inescrupulosas han hecho circular un bulo en Whatsapp en el que indican que la suspensión del pico y placa en este municipio no habría arrancado en este 23 de diciembre como estaba previsto, sino que supuestamente apenas iniciaba desde el primer minuto del 24 de diciembre.

Le puede interesar: Tras invertir casi $3.200 millones, recuperaron Teatro del Norte de Itagüí, ¿a quiénes beneficiará?

Para darle más realismo a la mentira, los inescrupulosos habrían alterado digitalmente una imagen del decreto firmado por el alcalde Diego Torres para que se viera que la suspensión arrancaba desde la media noche del 24. E incluso lo fecharon el 11 de enero, fecha completamente desubicada.

¡Ojo! Alcaldía de Itagüí desmintió cadena de Whatsapp sobre pico y placa en diciembre

“Atención: En el municipio de Itagüí, la suspensión del pico y placa no inicia hoy 23 de diciembre, sino a partir de mañana 24 de diciembre. Se recomienda tener precaución al transitar por este municipio para evitar sanciones” fue el mensaje difundido ampliamente por mensajería instantánea acompañado de la imagen modificada.

Este diario consultó a las autoridades itagüiseñas y estas confirmaron que el mensaje sería un bulo, toda vez que –a raíz del Acuerdo Metropolitano– Itagüí y los municipios del Aburrá acordaron unánimemente levantar la medida a partir desde martes 23 de diciembre.

Así quedó plasmado en el Decreto 1106 del 17 de diciembre de 2025 que reza en sus apartes que “la suspensión de la aplicación de la medida de pico y placa regirá desde las 00:00 horas del 23 de diciembre de 2025, hasta las 24:00 horas del 16 de enero de 2026, ambas fechas inclusive. Durante este período habrá libre circulación de los vehículos a los que aplica la medida".

¡Ojo! Alcaldía de Itagüí desmintió cadena de Whatsapp sobre pico y placa en diciembre

La Alcaldía invitó a los conductores a verificar este tipo de información en los canales oficiales como las redes sociales del municipio y no dejarse llevar por falsos rumores.

Siga leyendo: Atención: se levanta la restricción del Pico y Placa en el Valle de Aburrá: estas son las fechas

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Hasta cuándo dura la suspensión del Pico y Placa en el sur del Aburrá?
Según el Decreto 1106, la libre circulación se mantiene hasta las 24:00 horas del 16 de enero de 2026. La medida volverá a entrar en rigor el lunes 19 de enero bajo la rotación que venía rigiendo.
¿Qué debo hacer si recibo una cadena sobre cambios en el Pico y Placa?
No la comparta. Verifique siempre en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) o el Área Metropolitana. Los decretos modificados suelen tener errores de fecha o tipografía, como el bulo desmentido hoy.
¿Hay Pico y Placa hoy 23 de diciembre en Itagüí?
No. La medida de Pico y Placa está suspendida en Itagüí y todo el Valle de Aburrá desde las 00:00 horas de este martes 23 de diciembre. Puede circular libremente sin temor a fotomultas o agentes de tránsito por este concepto.

