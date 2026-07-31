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Policía y funcionario del ICBF fueron secuestrados en lapso de cuatro horas en Nariño y La Guajira

Los hechos fueron cometidos por grupos armados. El paradero de las víctimas se desconoce por el momento.

  • El patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido y David Rodríguez Gómez, funcionario del ICBF, secuestrados el mismo día en Nariño y La Guajira. FOTOS: CORTESÍA.
    El patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido y David Rodríguez Gómez, funcionario del ICBF, secuestrados el mismo día en Nariño y La Guajira. FOTOS: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 6 horas
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Un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y un miembro de la Policía fueron secuestrados por grupos armados en diferentes lugares del país en apenas cuatro horas.

El primer caso fue reportado por las autoridades en el departamento de Nariño, a eso de las 2:00 p.m. de este jueves, en la carretera que comunica a Pasto con el municipio de Policarpa.

En un bus de servicio público se transportaba en calidad de pasajero el patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido, desarmado y vistiendo prendas de civil. El policía venía de asistir a una cita médica en la capital nariñense.

“De acuerdo con la información preliminar, habría sido interceptado por un grupo de hombres armados que obligó a descender a los pasajeros del automotor. Tras verificar su identidad, el funcionario fue retenido y llevado con rumbo desconocido”, indicó la Institución en un comunicado.

Por ese hecho se desató una operación de rastreo en la región, con el Gaula de la Policía y las Fuerzas Militares a la cabeza, sin que hasta ahora se conozcan ni el paradero ni qué grupo delincuencial se lo llevó.

“Este acto criminal constituye una grave violación de los derechos humanos y una afrenta contra quienes dedican su vida a proteger a los colombianos”, dijo el director de la Policía, general William Rincón, exigiendo la liberación inmediata del patrullero.

Cuatro horas más tarde, a eso de las 6:00 p.m., se registró el segundo secuestro al otro extremo del país, en La Guajira.

La víctima fue David Rodríguez Gómez, un contador público que trabaja para el ICBF en el área financiera de la sede del municipio de Uribia.

El servidor público se movilizaba en una camioneta por una vía del barrio Yosú, cuando fue detenido por un puñado de hombres armados, quienes abordaron su vehículo a la fuerza y se lo llevaron.

Según las autoridades locales, el secuestrado es hermano de Eissa Rodríguez Gómez, secretaria de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Uribia.

La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, se pronunció sobre el hecho en su perfil de X: “Expreso mi profunda preocupación por la desaparición de David Rodríguez Gómez, líder wayuu del municipio de Uribia, defensor de los derechos humanos, activista de la comunidad LGBTIQ+ e hijo de una autoridad tradicional del resguardo de la Alta y Media Guajira”.

Y solicitó a las autoridades competentes “activar de manera inmediata todos los protocolos de búsqueda, esclarecer lo ocurrido y garantizar su pronta aparición con vida. Mi solidaridad con su familia, el pueblo wayuu y todas las personas que hoy lo esperan de regreso”.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Quiénes son los funcionarios secuestrados en Nariño y La Guajira?
Los dos funcionarios secuestrados son el patrullero de la Policía Álvaro Jair Pístala Garrido y David Rodríguez Gómez, contador público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El primero fue retenido en una vía entre Pasto y Policarpa, mientras que el segundo fue secuestrado en el municipio de Uribia, La Guajira.
¿Qué acciones han iniciado las autoridades para encontrar a los dos funcionarios?
En el caso del patrullero secuestrado en Nariño, la Policía informó que desplegó una operación de rastreo con el apoyo del Gaula y las Fuerzas Militares. Sobre el caso de David Rodríguez Gómez, la senadora Martha Peralta pidió activar de inmediato los protocolos de búsqueda en La Guajira.
David Rodríguez Gómez trabaja en el área financiera del ICBF en Uribia. Además, según la senadora Martha Peralta, es líder wayuu, defensor de los derechos humanos, activista de la comunidad LGBTIQ+ e hijo de una autoridad tradicional del resguardo de la Alta y Media Guajira. La congresista expresó preocupación por su desaparición y solicitó acelerar su búsqueda.

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