Policía y funcionario del ICBF fueron secuestrados en lapso de cuatro horas en Nariño y La Guajira

Un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y un miembro de la Policía fueron secuestrados por grupos armados en diferentes lugares del país en apenas cuatro horas.

El primer caso fue reportado por las autoridades en el departamento de Nariño, a eso de las 2:00 p.m. de este jueves, en la carretera que comunica a Pasto con el municipio de Policarpa.

En un bus de servicio público se transportaba en calidad de pasajero el patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido, desarmado y vistiendo prendas de civil. El policía venía de asistir a una cita médica en la capital nariñense.

“De acuerdo con la información preliminar, habría sido interceptado por un grupo de hombres armados que obligó a descender a los pasajeros del automotor. Tras verificar su identidad, el funcionario fue retenido y llevado con rumbo desconocido”, indicó la Institución en un comunicado.

Por ese hecho se desató una operación de rastreo en la región, con el Gaula de la Policía y las Fuerzas Militares a la cabeza, sin que hasta ahora se conozcan ni el paradero ni qué grupo delincuencial se lo llevó.