Linda Caicedo brilló en la victoria de Colombia ante Chile por la Liga de Naciones Femenina, ¿cuándo vuelve a jugar?

Es una de las mejores futbolistas del mundo. Su habilidad ilusiona a propios, mientras que despierta los nervios de los equipos rivales. La atacante vallecaucana Linda Caicedo ratificó el martes, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que es, en este momento, la jugadora más determinante de la Selección Colombia femenina.
En el duelo contra Chile, válido por la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina, torneo en el que se definen las selecciones clasificadas al Mundial que se disputará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, Linda mostró la alegría de su fútbol para darle la victoria al equipo dirigido por Angelo Marsiglia.