“El Gobierno estadounidense, lo hemos dicho en otros escenarios, juega un papel crucial en la búsqueda de soluciones que permitan regular el derecho humano a migrar. No queremos más casos como el de Yini y su familia, a quienes ahora mismo la incertidumbre, al no saber del destino de los dos niños, embarga sus sentimientos, pensamientos y emociones ”, concluyó el defensor del Pueblo.

“ También, queremos decirles a Yini y a su familia que no están solos. Lo que más deseamos es que las autoridades norteamericanas los encuentren y retornen a su núcleo familiar ”, agregó el Defensor del Pueblo.

“El lunes me llamaron del consulado a preguntarme qué ropa llevaba el niño, que les mandara fotos. Después de eso, en Estados Unidos se reunieron con mi hermana, le mostraron fotos de un cuerpo que habían encontrado y se confirmó que era mi sobrino. Lo encontraron con bastante tierra, arena y muy mal, en descomposición”, relató la tía a Vanguardia.

Sobre el sitio exacto en el que fue encontrado el menor, la familia no tiene aún precisión, lo cierto es que Yiini Paola Galán Herazo, la joven madre, será trasladada a un refugio en Denver, en el estado de Colorado, para ser sometida a pruebas de ADN para establecer con exactitud que el cadáver hallado sea el de su hijo mayor.

Cabe recordar que esta tragedia se presentó el pasado sábado 11 de noviembre, cuando faltaba el último tramo para que Yini Paola y sus hijos llegaran a la meta, Estados Unidos, antes de alcanzar su destino.

Llegaron hasta el río Bravo, a su paso por la ciudad de Piedras Negras, estado Coahuila, en el norte de México, y debían cruzarlo para llegar hasta la ciudad Eagle Pass, Texas, Estados Unidos.

“Ese día íbamos pasando el río con bastante gente. Hubo un desespero de un compañero, en ese desespero él como no me soltaba de la mano, se agarró de mí y ahí fue donde todos caímos encima de todos y se me soltaron los niños en ese río”, dijo la madre recientemente en una entrevista con Vanguardia.