Defensoría del Pueblo de Perú se pronunció sobre declaraciones de Petro por la isla Santa Rosa: “Nada justifica fomentar divisiones”

La Defensoría del Pueblo de Perú se sumó a la tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de una isla en el río Amazonas.
A través de un comunicado, la entidad se refirió directamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, a quien acusó de querer politizar el tema.
“Es evidente que las expresiones del mandatario colombiano buscan politizar un vínculo construido durante décadas sobre la base del respeto, la cooperación, la confianza y la hermandad entre nuestros pueblos”, expresó la institución peruana en un comunicado oficial este miércoles, instando al Poder Ejecutivo de su país a conducirse con apego al derecho internacional y a los tratados bilaterales vigentes con Colombia.