Defensoría del Pueblo de Perú se pronunció sobre declaraciones de Petro por la isla Santa Rosa: “Nada justifica fomentar divisiones”

La Defensoría del Pueblo de Perú se sumó a la tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de una isla en el río Amazonas. A través de un comunicado, la entidad se refirió directamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, a quien acusó de querer politizar el tema. “Es evidente que las expresiones del mandatario colombiano buscan politizar un vínculo construido durante décadas sobre la base del respeto, la cooperación, la confianza y la hermandad entre nuestros pueblos”, expresó la institución peruana en un comunicado oficial este miércoles, instando al Poder Ejecutivo de su país a conducirse con apego al derecho internacional y a los tratados bilaterales vigentes con Colombia.

Colombia protestó el pasado martes contra Perú por la soberanía de la isla que el gobierno peruano declaró como territorio nacional sin un proceso de mediación entre los países. La disminución del caudal del río Amazonas en los últimos años provocó cambios geográficos en la zona y acercó la isla de Santa Rosa a la margen colombiana, donde se encuentra la ciudad de Leticia. A través de un comunicado, la cancillería colombiana aseguró que la isla nunca fue “asignada” a Perú y pidió que sea una comisión binacional quien defina su soberanía. Perú defiende que la isla está en territorio nacional y a mediados de junio la oficializó como parte de la provincia de Loreto. A través de su cuenta de X, el presidente Petro acusó a Perú de “copar un territorio que es de Colombia” y anunció que el gobierno “usará antes que nada los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional”. Incluso decidió trasladar las celebraciones del 7 de agosto, fecha de la Batalla de Boyacá, desde Bogotá hasta Leticia.