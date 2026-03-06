Conmoción en Bello: adulto mayor murió mientras hacía fila para reclamar un subsidio

A través de un comunicado, la Alcaldía de Bello informó el fallecimiento del señor y adulto mayor Misael Antonio Espinosa Espinosa, de 67 años de edad, este viernes 6 de marzo.

De acuerdo con lo dicho por la administración municipal, este hombre murió mientras hacía fila para reclamar el subsidio del programa del Estado Colombia Mayor, del cual era beneficiario. Información preliminar indica que Espinosa perdió la vida justo cuando esperaba su turno como los demás ciudadanos.

“El pago de estos subsidios corresponde al cronograma del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Nacional y se estaba haciendo correctamente en el punto Gana Servicios destinado para esta función. En la ciudad existen cuatro centros donde las personas mayores pueden hacer la diligencia, ya sea personal o a través de un apoderado. La administración bellanita ha solicitado a Prosperidad Social ampliar el número de lugares autorizados”, mencionó la alcaldía en su reporte oficial.