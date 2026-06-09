Daniel Quintero, Isabel Zuleta y la lista ampliada de acusados por De la Espriella de compra de votos

El candidato mencionó con nombre propio a 29 personas —al cierre de esta edición, pero la cifra podría subir— entre congresistas, dirigentes políticos y contratistas, a quienes señaló de integrar un supuesto plan del Pacto Histórico y el Gobierno para la compra de votos en varias ciudades de la Costa Caribe, con Barranquilla como principal centro de operaciones. Esa campaña remitió su denuncia a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien, tras las primeras denuncias públicas formuladas por De la Espriella, aseguró días atrás que el Gobierno estadounidense está siguiendo de cerca las acusaciones presentadas por el abogado colombiano. Lea también: ¿Por qué De la Espriella no puede decir “firmes por la Patria”? Otros políticos han utilizado lemas parecidos Según indicó, las autoridades evaluarán cada caso para determinar si procede o no la cancelación de visas estadounidenses a las personas eventualmente involucrada. “Por algo me dicen el ‘quita visas’”, afirmó en su cuenta de X el diplomático norteamericano. En la denuncia, De la Espriella se refiere a él como el “quitavisas” e incluyó al cuestionado Daniel Quintero, a quien reiteradamente en su campaña le ha dicho “Pinturita”, el remoquete con el cual se conoce en sectores de Medellín al actual superintendente de Salud y cuestionado exalcalde. También habló del empresario Euclides Torres, líder de un influyente clan en el Atlántico, y a Carlos Caicedo, hoy con dos procesos en la Fiscalía por acoso sexual y delitos relacionados con corrupción cuando fue alcalde de Santa Marta. No se pierda: De la Espriella dice estar listo para debatir con Cepeda: pide que también vayan sus fórmulas vicepresidenciales A estos nombres principales se suman otros actores con antecedentes y cuestionamientos judiciales, como los exsenadores condenados Eduardo Pulgar y Musa Besaile, así como Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, actualmente en prisión por el caso UNGRD. Todos ellos habrían estado supuestamente vinculados a una estrategia de compra de votos a favor de Iván Cepeda, junto con Mario Fernández Alcocer, diputado y primo de la primera dama, Verónica Alcocer. La denuncia se produjo luego de que la revista Cambio reveló que Ricardo Roa, quien fue gerente de campaña de Gustavo Petro en 2022, había movido recursos en sus cuentas por $58.000 millones de pesos entre abril y junio de ese año, plena época electoral.

Uno a uno: los 29 mencionados

El primer grupo de personas mencionadas está compuesto por figuras que pertenecen directamente a la coalición de gobierno, es decir, el Pacto Histórico impulsado por el hoy presidente Gustavo Petro y por el que está inscrito como candidato Iván Cepeda. Entre ellos destacan los congresistas en ejercicio Pedro Flórez y Martha Peralta; y las legisladoras electas Patricia Caicedo y Johana Osorio. Este grupo también incluye representantes a la Cámara como Felipe Hernández y Alexandra Pineda, además del diputado Luis Fernando Lobo y líderes de bases como Iván y Andrea Vargas. Lea más: Así quedó el tarjetón para la segunda vuelta presidencial De la Espriella también incluyó a Carlos Caicedo, figura clave de la izquierda en el Magdalena que se bajó de su candidatura hace unos días para apoyar a Cepeda antes de la primera vuelta. Además, figuran Juan Felipe Harman, quien renunció a la Agencia Nacional de Tierras para unirse a la campaña del Pacto. Figuran políticos de partidos tradicionales que, según su denuncia, estarían apoyando la estrategia del Gobierno en las regiones. Del Partido Liberal se mencionó a Karyme Cotes, Carlos Felipe Quintero y a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y quien se encuentra actualmente recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá por el caso de corrupción de la UNGRD. Del Partido Conservador aparecen los congresistas Fernando Niño y Carlos Andrés Trujillo, investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción en la UNGRD. Y del Partido de la U es mencionado el congresista Antonio Correa, conocido como ‘El gatico’, por su cercanía histórica con el círculo de la fallecida Enilse López, ‘La Gata’, y quien hizo público su respaldo a Cepeda distanciándose de su colectividad. Lea también: Juzgado le ordena a De la Espriella retractarse y ofrecer disculpas a periodista por comentarios misóginos en una entrevista En este grupo también entra Luis Ramiro Ricardo, quien ocupa una curul de paz. La lista incluye a personajes con condenas previas o procesos vigentes por corrupción, descritos como “líderes de maquinarias regionales”. Sobresalen los exsenadores Eduardo Pulgar y Musa Besaile, ambos condenados por corrupción, cuyas casas políticas siguen activas. Pero las denuncias de Abelardo De la Espriella no pararon ahí. También mencionó a otros paisas como el cuestionado Julián Bedoya y a María Eugenia Lopera, representante y senadora electa por el Partido Liberal, y la polémica senadora Isabel Zuleta, que estaría relacionada en esta denuncia por su papel en la mesa de “paz urbana” con las bandas de Valle de Aburrá. Además, en este apartado se destaca Juan Carlos Muñiz, expresidente de Findeter; y Rafael Martínez, de los Caicedo en Magdalena; y al líder regional Rafael Macea. Entérese: “Es falso”: Abelardo niega supuesto plan para privatizar el Fondo Nacional del Ahorro y otras entidades

Las pruebas

El candidato De la Espriella ha dicho que sus denuncias están soportadas en “informes de Inteligencia, fuentes de alto nivel y reportes de prensa”. Sin embargo, el abogado penalista, que ya no litiga, no ha presentado públicamente documentos o pruebas físicas directamente, por lo menos en su video del pasado domingo en sus redes sociales y canal de YouTube. Pero dice que sí le entregó información al gobierno norteamericano, con quien tiene cercanía. El presidente Donald Trump, de hecho, decidió expresar su apoyo público a “El Tigre” hace unos días. Cabe recordar que en la Costa Caribe, territorio señalado por De la Espriella, no solo se han investigado y procesado congresistas por la práctica de compra de votos sino que se ha denunciado cómo ese modus operandi habría contribuido para que Santos (2014) y Petro (2022) ganaran la Presidencia. Santos perdió la primera vuelta frente a Óscar Iván Zuluaga, y para la segunda vuelta, Armando Benedetti activó la maquinaria, y el millón de votos que sacó Santos en primera vuelta en la Costa se convirtieron en 2 millones. Y lo mismo ocurrió con Petro, que sacó 1,8 millones de votos en primera vuelta en el Caribe y llegó a 2,5 millones en segunda vuelta —casi 700.000 más–. Los que le sirvieron para ganarle a Rodolfo Hernández. Abelardo De la Espriella antes de su denuncia también habló de la supuesta existencia de un plan vigente para acabar con su vida, asegurando contar con “informes de inteligencia que no dejan lugar a dudas” y que por eso es que ha evitado, desde la primera vuelta presidencial que ganó, salir lo menos posible a plaza pública. Aunque anunció que este próximo domingo 14 de junio cerrara su campaña en Buga, donde visitará la Basílica del Señor de los Milagros. Así lo anunció en su canal de YouTube: “Ahí te veo, negrito (...) Vamos todos a la ciudad Milagro a pedir por la patria Milagro”. El candidato asegura que esa alianza que se estaría tejiendo para la compra de votos en la región Caribe a favor de Iván Cepeda y que eso, entre otras, “fue el factor que impidió su victoria definitiva en la primera vuelta”. Lea también: Crece la polémica internacional por mensaje de Petro: 24 legisladores condenan referencia al nazismo La denuncia también se extiende al control territorial en departamentos como Nariño, Cauca y Chocó, donde afirma que existen mesas con el 100 % de los votos a favor de Cepeda, como lo han registrado EL COLOMBIANO y otros medios, lo que utiliza como una supuesta prueba estadística de coacción al elector o fraude en zonas de influencia criminal. Finalmente, alerta sobre un posible “estallido social” y actos de vandalismo en Cali y la Universidad del Valle, alegando tener información sobre “planes para generar miedo y desconocer los resultados electorales del próximo 21 de junio”. También le puede interesar: El frenético fin de semana de Petro en redes: de Yerry Mina a una disputa diplomática

Varios señalados han respondido