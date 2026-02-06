x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran intención de voto en la ‘Gran Consulta’, según AtlasIntel

Vicky Dávila fue la candidata que más creció en el último mes y actualmente registra un 15,4 % de intención de voto dentro de la coalición. El primer renglón sigue siendo de Paloma Valencia.

  • Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran intención de voto en la ‘Gran Consulta’, según AtlasIntel
  • Perfil de la muestra AtlasIntel. Foto: SEMANA.
    Perfil de la muestra AtlasIntel. Foto: SEMANA.
  • Ficha técnica AtlasIntel. Foto: SEMANA.
    Ficha técnica AtlasIntel. Foto: SEMANA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Una encuesta de AtlasIntel para la Revista Semana, realizada de manera presencial a 7.298 personas en todo el país, muestra que la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lidera en la intención de voto con el 26,9 %. Sin embargo, la sorpresa se la llevó Vicky Dávila, quien duplicó su porcentaje, que en enero se estableció en el 7%, pero que hoy registró el 15,4%.

Por su parte, el candidato que más perdió apoyo en el último mes fue el exministro Juan Carlos Pinzón, cuya intención de voto se redujo casi a la mitad, del 13,1 % al 7 %.

Lea también: Cristo se baja de la consulta de izquierda ante la ausencia de Iván Cepeda: “Está incompleta”

Actualmente, Pinzón ocupa el sexto lugar en la Gran Consulta por Colombia, detrás de Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria (9 %), el voto en blanco (9 %) y Juan Daniel Oviedo (7,5 %).

Después de Pinzón se ubica Enrique Peñalosa (6,5 %); tras de él, Juan Manuel Galán (4 %); luego, David Luna (3 %) y, por último, Mauricio Cárdenas (0,5 %).

Aunque todos aparecieron juntos en la foto que se compartió en las últimas horas luego de la inscripción de la consulta, ni Juan Carlos Pinzón ni Juan Manuel Galán se inscribieron oficialmente; tienen plazo hasta hoy para hacerlo.

En contexto: CNE sorprende y habilita a Quintero para la consulta interpartidista

La metodología de la encuesta

Esta nueva medición que se dio a conocer hace pocas horas, y que realizó AtlasIntel para la revista Semana, se habría llevado a cabo de manera presencial desde el 27 de enero hasta el 04 de febrero en distantas regiones y departamentos del país.

Perfil de la muestra AtlasIntel. Foto: SEMANA.
Perfil de la muestra AtlasIntel. Foto: SEMANA.

Del total de encuestados, el 50.2 % fueron mujeres y el 49.8 %, hombres. En cuanto a la distribución por edades y regiones el grupo que tuvo más participación es el de 45 a 59 años (24.6%), seguido de cerca por los jóvenes de 25 a 34 años (21.4%).

Entérese: ¿A Daniel Quintero lo resucitaron para no dejar a Roy Barreras solo en la consulta?

La zona Central —donde se ubica Cundinamarca— representa el mayor peso de la muestra con un 35.0%, seguida por Bogotá con un 23.2% y el Caribe con un 20.5%.

El estudio, que contó con una muestra de 7.298 encuestados, ofrece un margen de error de ±1 p.p. y un nivel de confianza del 95%.

Esta es la ficha técnica de la encuesta:

Ficha técnica AtlasIntel. Foto: SEMANA.
Ficha técnica AtlasIntel. Foto: SEMANA.

Estos resultados catapultan aún más a la senadora y ahora candidata presidencial Paloma Valencia, quien cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe y toda su fuerza electoral.

Hasta el momento, el resultado que arrojan no solo esta encuesta, sino también las pasadas, es que la candidata por el Centro Democrático es quien resultará victoriosa de la ‘Gran Consulta por Colombia’. La consulta de la centro-derecha. No obstante, todo se decantará este 8 de marzo que sean los comicios.

Temas recomendados

Elecciones
Centro Democrático
Presidencia
Centroderecha
Derecha
Casa de Nariño
Elecciones 2026
consultas
Encuesta
Colombia
Paloma Valencia
Vicky Dávila
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida