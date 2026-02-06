Un veterinario, otro implicado en el caso de las niñas muertas por talio, ¿cuál fue su papel?

La investigación por la muerte de dos menores de edad tras ingerir frambuesas contaminadas con talio sigue revelando nuevos elementos que apuntan al entorno cercano de Zulma Guzmán, hoy privada de la libertad en el Reino Unido y señalada como la principal sospechosa del envenenamiento. En una diligencia reciente ante la Fiscalía, Gabriel Enrique Blanco Ayala, veterinario y uno de los propietarios del centro donde Guzmán llevaba a atender a sus mascotas, rindió testimonio y entregó detalles inéditos sobre la logística que habría rodeado la entrega del domicilio que terminó siendo letal.

De acuerdo con la versión conocida por Noticias RCN, Blanco quedó vinculado al proceso porque realizó una transferencia de 12.000 pesos al domiciliario que llevó las frambuesas hasta una vivienda del barrio Los Rosales, en el norte de Bogotá. El pago, según explicó, no fue una decisión autónoma, sino una instrucción directa de Guzmán, quien tenía un saldo a favor por servicios veterinarios previamente cancelados. El veterinario relató que Guzmán le pidió que ese dinero no fuera devuelto a ella ni a una persona cercana, sino enviado a una cuenta de Nequi que correspondía al repartidor. “Así que puede ser posible que esta señora me haya dicho que le diera las vueltas del valor que pagó por medio de una transferencia por Nequi, y por esta razón pude haber realizado la transferencia al número 3001679*** por el valor de $12.000”, declaró. El comprobante de esa transacción se convirtió en una de las piezas clave del expediente, al conectar a Blanco con la cadena de hechos que terminó en la entrega del producto contaminado. A esto se suma otro elemento que ahora analiza la Fiscalía. Semanas después del envenenamiento, a finales de abril, Guzmán solicitó las historias clínicas de sus mascotas, un movimiento que también está bajo escrutinio de los investigadores.