“Paloma Valencia será la que nos lidere en este proceso de unir al país”: David Luna

Luna reconoció que, aunque piensa distinto a Paloma, “hoy lo más importante es Colombia”.

  • David Luna, excandidato presidencial. Foto: Colprensa
    David Luna, excandidato presidencial. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Empiezan a conocerse las primeras reacciones de los derrotados en las consultas interpartidistas. A través de sus redes sociales, el exministro David Luna reconoció su derrota en la Gran Consulta y anunció que respaldará sin cuestionamientos a la ganadora, Paloma Valencia, de cara a la contienda presidencial.

Tras conocerse los resultados, Luna afirmó que a partir de ahora Valencia será quien lidere el proceso de unidad entre los sectores que participaron en la consulta. “Ganó Paloma, ganó la Gran Consulta. A partir de este momento será ella la que nos lidere en este proceso de unir al país”, dijo.

Amplía la noticia: Paloma Valencia es la virtual ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia

El, ahora excandidato, aseguró que trabajará activamente para que la candidata llegue a la Casa de Nariño y se convierta en la primera mujer presidenta del país. “Desde ya y sin ningún tipo de cuestionamiento ayudaré en este proceso para que sea ella, Paloma, la que se convierta en la primera mujer presidente”, expresó, al destacar su “capacidad de diálogo, franqueza e inteligencia”.

Luna también señaló que el objetivo inmediato será llevar a Valencia a la segunda vuelta presidencial. “A partir de este momento nos queda una loma muy dura por trepar, pero tengo toda la convicción de llevar a Paloma a la segunda vuelta”, afirmó.

En su intervención, agradeció a los ciudadanos que respaldaron la consulta y defendió el ejercicio como un ejemplo de trabajo conjunto entre diferentes liderazgos políticos. También felicitó a los demás participantes del proceso, entre ellos Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas Santamaría, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria.

Conozca: Precandidato Daniel Quintero llega a elecciones con 43 investigaciones por presunta corrupción que lo salpican a él y a su equipo

“Juntos hemos demostrado que es posible cambiar la cultura política de este país”, concluyó Luna, quien aseguró que la Gran Consulta seguirá sumando liderazgos en el camino hacia las elecciones presidenciales.

Presidencia
Elecciones 2026
Elecciones
Colombia
David Luna
