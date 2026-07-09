Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Daniel Quintero dejó amarrado millonario contrato por más de $3.600 millones para vuelos en la SuperSalud

Ante la denuncia de un concejal de Medellín, la entidad respondió que se trata de un contrato “indispensable” para el cumplimiento de sus funciones.

  • Daniel Quintero fue alcalde de Medellín entre 2020 y 2023. Foto: Colprensa.
    Daniel Quintero fue alcalde de Medellín entre 2020 y 2023. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Superintendencia de Salud firmó un contrato por $3.667 millones para tiquetes aéreos. De esos, $54 millones corresponden al despacho del superintendente y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, según denunció el concejal de Medellín Santiago Perdomo, del movimiento Creemos.

Va más allá: son $194 millones para la Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen. En otras palabras, para su equipo encargado de esas tareas. El contrato queda listo hasta diciembre de 2026, a pesar de que el 7 de agosto se posesiona el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

La dependencia a la que le corresponde mayor valor es la delegada para la protección al usuario, con $1.062 millones de pesos.

Le puede interesar: Designan a Mauricio Molina como nuevo interventor de Famisanar; ¿por qué?

El contrato tiene como objeto, textualmente, el “suministro de tiquetes para el transporte aéreo de pasajeros en rutas nacionales e internacionales, así como la prestación de los demás servicios conexos con el fin de garantizar el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la Superintendencia Nacional de Salud”.

El contrato fue firmado por Esteban Restrepo, uno de los aliados más cercanos de Quintero y secretario general de la Supersalud. Cuando fue alcalde de Medellín, fue su secretario de gobierno, después su ficha para la gobernación de Antioquia y su gerente de campaña.

En el gobierno Petro, Restrepo tuvo cargos como director de Asuntos Internacionales de Justicia en el ministerio de Justicia, y luego fue secretario privado de Ecopetrol.

La justificación de la Supersalud ante las denuncias por viáticos

Ante la denuncia del precio de los tiquetes aéreos, la Supersalud se defendió en un comunicado. Dijeron que el proceso corresponde a una contratación anual “indispensable” para “garantizar el cumplimiento de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional”.

Según dijeron, el contrato se adjudica anualmente “a quien presenta el menor valor para la entidad”. Además, señalaron que la cifra que corresponde a los desplazamientos de Quintero equivale solo al 1.4 % del presupuesto, mientras el 98.6 % restante “financia los desplazamientos” de los funcionarios de la entidad que “desarrollan la labor misional en las regiones”.

Los polémicos nombramientos de Daniel Quintero en la entidad

Volviendo a las controversias de Quintero en la Supersalud, se reitera que ha llevado a varios de sus alfiles para trabajar en la entidad nacional, para la que no tiene la experiencia ni conocimiento del sector necesarios. No solo él, ellos tampoco. De ahí que haya modificado el manual de funciones para que pudieran aterrizar algunos de esos aliados.

A esto se suma al nombramiento de Quintero en sí mismo, por las más de 50 imputaciones en la Fiscalía que enfrentan fichas de su administración por presunta corrupción, incluido él mismo.

El nombramiento más reciente es del 24 de junio. Se trata de Milton José Quiñones Corrales, quien fue secretario de servicio ciudadano durante la alcaldía de Medellín de Quintero.

Inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y freno judicial

Quiñones llegó dos días después de que la Supersalud, con autorización firmada por el también exsecretario de Quintero Juan David Duque, ordenara una inspección relámpago en la Fábrica de Licores de Antioquia.

Sin embargo, una juez la suspendió provisionalmente al considerar que existe un “riesgo cierto e inminente” de que puedan verse afectados derechos fundamentales antes de que se resuelva el proceso constitucional, por lo que ordenó detener temporalmente las actuaciones de la Superintendencia.

Bloque de Preguntas y Respuestas

¿De cuánto es el contrato de tiquetes de la Supersalud denunciado?
El contrato asciende a $3.667 millones de pesos. La denuncia del concejal Santiago Perdomo advierte que de ese total, $54 millones van al despacho de Daniel Quintero y $194 millones a su oficina de comunicaciones.
¿Qué respondió la Superintendencia de Salud sobre el gasto en pasajes?
La entidad aclaró que es una contratación anual indispensable para funciones de vigilancia regional. Aseguró que los viajes de Daniel Quintero representan solo el 1.4% del monto, mientras el 98.6% financia los traslados de los equipos técnicos en las regiones.
¿Por qué se frenó la inspección de la Supersalud a la Fábrica de Licores de Antioquia?
Una jueza de la República suspendió provisionalmente la inspección relámpago autorizada por Juan David Duque. El fallo argumentó un riesgo inminente de afectación a derechos fundamentales, ordenando congelar temporalmente las acciones de la entidad en la FLA.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Política
Presidencia
Ministerio de Salud
Salud
Superintendencia Nacional de Salud
vuelos
Contratos
Gobierno Nacional
pacientes
Colombia
Antioquia
Medellín
Daniel Quintero
Esteban Restrepo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos