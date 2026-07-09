Daniel Quintero dejó amarrado millonario contrato por más de $3.600 millones para vuelos en la SuperSalud

La Superintendencia de Salud firmó un contrato por $3.667 millones para tiquetes aéreos. De esos, $54 millones corresponden al despacho del superintendente y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, según denunció el concejal de Medellín Santiago Perdomo, del movimiento Creemos.

Va más allá: son $194 millones para la Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen. En otras palabras, para su equipo encargado de esas tareas. El contrato queda listo hasta diciembre de 2026, a pesar de que el 7 de agosto se posesiona el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

La dependencia a la que le corresponde mayor valor es la delegada para la protección al usuario, con $1.062 millones de pesos.

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El contrato tiene como objeto, textualmente, el “suministro de tiquetes para el transporte aéreo de pasajeros en rutas nacionales e internacionales, así como la prestación de los demás servicios conexos con el fin de garantizar el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la Superintendencia Nacional de Salud”.

El contrato fue firmado por Esteban Restrepo, uno de los aliados más cercanos de Quintero y secretario general de la Supersalud. Cuando fue alcalde de Medellín, fue su secretario de gobierno, después su ficha para la gobernación de Antioquia y su gerente de campaña.

En el gobierno Petro, Restrepo tuvo cargos como director de Asuntos Internacionales de Justicia en el ministerio de Justicia, y luego fue secretario privado de Ecopetrol.