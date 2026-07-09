Familia de antioqueña desaparecida en México pide ayuda para localizarla

Desesperados se encuentran los familiares de la antioqueña Mónica Núñez, quien lleva más de cuatro días en México declarada como desaparecida por ellos.

Le recomendamos leer: Las seis colombianas que estaban desaparecidas en México fueron rescatadas, según anunció el presidente Petro

Ximena Moreno Núñez relata que su madre, una mujer de 38 años, es técnica en recursos humanos y su último trabajo en Medellín había sido dentro de un call center encargado de cobrar cartera para una empresa reconocida. Pero hace un año decidió emigrar hacia el país centroamericano en busca de mejores oportunidades laborales.

“Ella conoció a una amiga que le dijo que se fueran a vender tacos, pero no se entendieron y luego se encontró con un amigo que le propuso empezar a trabajar en una oficina donde hacían préstamos”, le contó Ximena a EL COLOMBIANO.

Siempre mantenía contacto por videollamada con los allegados que residen en el barrio Campo Valdés, en el nororiente de Medellín, incluida su hija y sus papás, que son adultos mayores.

Por eso, el sábado pasado se enteraron de que iba a salir a visitar a una amiga de nombre Samanta en la calle Los Olivos, Cerro del Judío, en la alcaldía Magdalena Contreras.

“Durante su estancia estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas. Posteriormente, mi madre decidió regresar a su domicilio, ya que iba acompañada de su perrita, una criolla de color negro, la cual porta un collar color rosa con la información de contacto de mi madre”, expuso Ximena.

Para retornar a su casa, Mónica pidió un servicio de Uber desde su teléfono celular. Se sabe que el vehículo que la recogió era de color negro.

“Se supone que el destino era su domicilio; sin embargo, desconocemos si realmente llegó o si el conductor la dejó en algún otro lugar”, apuntó la hija.

Lo último que se ha sabido de ella es que aproximadamente a las 4:00 a. m. de ese domingo, 5 de julio, le hizo una llamada a un primo que vive en España y ahí este vio que estaba dentro de un carro en compañía de aproximadamente tres hombres.

Luego, esta habría publicado un estado en redes sociales donde aparecía con esas mismas personas.