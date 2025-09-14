x

Denuncian que cuentas oficiales del Estado replican mensajes de Petro contra las EPS

Entidades como el Servicio Geológico, la Ungrd y la Upra han compartido en redes sociales mensajes del presidente con el hashtag #SeRobaronLaSalud.

  • Estas son algunas de las publicaciones del Servicio Geológico Colombiano y de la UPRA en la red social X, replicando mensajes presidenciales sobre la intervención a Nueva EPS. FOTO Colprensa-El Colombiano
    Estas son algunas de las publicaciones del Servicio Geológico Colombiano y de la UPRA en la red social X, replicando mensajes presidenciales sobre la intervención a Nueva EPS. FOTO Colprensa-El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

En su alocución del viernes, el presidente retomó el caso de la Nueva EPS, entidad que fue intervenida por la Superintendencia de Salud en abril de 2024, y acusó a la exjunta directiva de maquillar cuentas para ocultar 5 billones de pesos.

El tema no solo agitó la discusión sobre el manejo de los recursos al interior del sistema de salud, sino también la estrategia comunicativa del Gobierno.

Entre el sábado y este domingo, varias entidades oficiales sin relación directa con el sector replicaron en sus redes sociales mensajes del mandatario, todos acompañados del hashtag #SeRobaronLaSalud.

El Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), entre otras, difundieron publicaciones en las que se acusa a la exjunta de la EPS intervenida de haber “maquillado cuentas para esconder 5 billones de pesos”.

Uno de los trinos más comentados fue el del Servicio Geológico, que suele informar sobre temblores o actividad volcánica, y que en cambio escribió:

En la misma línea, la Upra y la UNGRD publicaron en redes sociales estos mensajes:

La situación desató una fuerte crítica desde la oposición. El partido Cambio Radical señaló en X que “justo cuando Petro ordenó usar las cuentas del gobierno como bodega para vociferar que ‘#SeRobaronLaSalud’, un temblor en Uramita sacudió Colombia. ¿Y el Servicio Geológico? Divulgando propaganda”.

El episodio ocurre en medio de las tensiones internas en el Ejecutivo por la comunicación digital.

Lea también: “Las EPS seguirán quebrándose. No las voy a salvar”: presidente Petro lanzó advertencia sobre la crisis de la salud

Según reveló La Silla Vacía, la semana pasada el presidente Petro reprendió durante tres horas a sus ministros y jefes de prensa por lo que considera un “desastre comunicativo” de su administración, exigiendo mayor actividad en redes sociales y más inversión en pauta digital.

El trasfondo de estas directrices, según analistas, estaría relacionado con el ciclo electoral de 2026, pues Petro quiere “activar las máquinas de comunicación” para fortalecer al Pacto Histórico desde ya.

Temas recomendados

Política
Redes sociales
Twitter
Salud
EPS
Servicio Geológico Colombiano
Polémicas
Nueva EPS
ungrd
Gustavo Petro
