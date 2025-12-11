Así eran los roles en reclutamiento de mercenarios para conflicto de Sudán de 4 colombianos sancionados con Lista Clinton

Cuatro colombianos, presuntamente involucrados en el reclutamiento de mercenarios connacionales para clientes extranjeros, fueron incluidos en la Lista Clinton por el gobierno de Estados Unidos, debido a las matanzas que esos contratistas habrían perpetrado en el conflicto interno de Sudán.
La decisión fue tomada el pasado 9 de diciembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, y afecta directamente al círculo empresarial y comercial del coronel Álvaro Andrés Quijano Becerra, un oficial retirado de las Fuerzas Militares de Colombia, radicado en Emiratos Árabes.
Según la reseña del Tesoro, este personaje de doble nacionalidad colombo-italiana “desempeña un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos” en el conflicto sudanés, en el que una estructura paramilitar trata de arrebatarle el poder al Gobierno.
En el pasado tuvo supuestos nexos con el cartel del Norte del Valle, según la entidad estadounidense, y es el cofundador de la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), una compañía bogotana, a través de la cual se coordina el reclutamiento de los exmilitares para desplegarlos en suelo africano.
La actual gerente es su esposa Claudia Viviana Oliveros Forero, quien también fue afectada con la Lista Clinton.