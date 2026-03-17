¿Pulla a Petro? Fiscal Camargo responde a críticas y defiende su autonomía: “El silencio no es ausencia ni vacío”

En medio de la audiencia de rendición de cuentas de 2025-2026 de la Fiscalía General, la jefa del ente acusador defendió la autonomía de la institución, rechazó los señalamientos de vínculos con mafias y pidió a los líderes políticos no “pasar por encima de las instituciones”. Sus declaraciones se dan en medio de un clima de alta tensión política y constantes críticas a través de redes sociales; varias de ellas han venido del presidente Gustavo Petro. Es por ello que la Fiscal General de la Nación decidió utilizar este espacio de rendición de cuentas para responder a lo que llegó a denominar como el “ruido de la polarización”. Con un tono firme, Camargo abordó por primera vez las razones detrás de su postura mediática, la cual ha sido calificada por sus detractores como una ausencia de liderazgo.

El “silencio” del que se le reclama

La fiscal inició su intervención abordando directamente la inquietud que han tenido desde varias aristas de la opinión pública en el país, sobre su falta de participación en las controversias que salen a relucir todos los días. Directamente admitió que los ataques personales han tenido un impacto, pero que su prioridad sigue siendo la misión técnica de la entidad. “Hoy respondo con honestidad, aunque en lo personal duele y es un poco incómodo. El silencio de la Fiscal General de la Nación no es ausencia ni vacío, porque no ha habido un solo día en mi administración en el que los medios de comunicación hayan omitido publicar resultados y acciones de la Fiscalía General de la Nación”, explicó Camargo. Para la fiscal, la elocuencia de su gestión no reside en los debates de X (antes Twitter), sino en la operatividad judicial: “Por la entidad y por mí hablan con elocuencia los resultados. La condición de fiscal general, como mi deber de dirección y el proceso de renovación y localización que está en marcha, me impone el deber de no interrumpir esa misión con el ruido de la polarización política del país”, aseguró. Es más, uno de los puntos más álgidos de su discurso fue la defensa de la autonomía de la Fiscalía frente a rumores que la vinculan con intereses transnacionales.

La jefa del ente investigador fue enfática en que la justicia en Colombia debe ser ciega a los favores políticos y sorda a los ataques infundados. “Nuestros resultados no responden a cálculos políticos ni a favores a mafias transnacionales, esos rumores que atentan contra la integridad de la justicia y parten de acusaciones falsas y de un imaginario muy lejano de toda la realidad”, afirmó con contundencia.

La ruptura entre Camargo y Petro