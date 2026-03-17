Presidente Petro confirmó que Estados Unidos le devolvió la visa: ¿Cuándo y bajo qué circunstancias?

A principios de mes, justo el 6 de marzo, no dejó de llamar la atención la participación del presidente Gustavo Petro en las honras fúnebres del reverendo Jesse Jackson en Chicago, Estados Unidos. El cuestionamiento saltó a la vista: ¿Cómo hizo el jefe de Estado para desplazarse a territorio norteamericano, pese a no tener vigente su visa? Este martes finalmente el mandatario disipó las dudas.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente Petro confirmó que Estados Unidos le restableció el visado; sin embargo, en medio de pullas, precisó que le fue “devuelta hasta el final del mandato”, al tiempo que dijo no necesitarla cuando concluya su periodo presidencial: “No hay razón alguna para estar allí”, afirmó.
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“Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato. Después realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del gobierno de EEUU. Había Europa y el resto del mundo no tengo problema para viajar” (sic), dijo el jefe de Estado.