Cuatro atentados a congresistas en los últimos dos años de Petro: ¿qué ha hecho el Gobierno?

En la vía Inzá–Totoró, en horas de la tarde, la senadora Aida Quilcué habría sido secuestrada y posteriormente liberada. Este hecho volvió a encender las alarmas por las agresiones y atentados que han sufrido distintos congresistas, una cifra que continúa en aumento y que ya suma cuatro casos durante los últimos dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sobre las 2:14 de la tarde, el equipo de la senadora Aida Quilcué denunció un presunto secuestro de la congresista y su esquema de seguridad. Sin embargo, este hecho se suma al atentado que sufrió el equipo del congresista Jairo Catellanos el jueves de la semana pasada.
A un kilómetro del municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, fue atacado el esquema de seguridad del congresista Jairo Castellanos. De este hecho violento fueron asesinados dos de sus escoltas.
Tras el atentado, el vehículo en el que se transportaba el personal del congresista quedó completamente baleado. Videos que se compartieron por redes sociales dan muestra del alcance de este ataque.