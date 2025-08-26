Estos son los ministros del gobierno Petro con mejor y peor nivel popularidad, según encuesta de firma internacional

Una firma internacional realizó un sondeo sobre la imagen de los 19 ministros de Gustavo Petro, además de la imagen del mandatario comparada con otros líderes de la región. La encuesta fue realizada por la firma CB Consultora Opinión Pública, que mensualmente evalúa la popularidad de los presidentes en Sudamérica. Para el mes de agosto, como novedad, añadió el nivel de popularidad de cada ministro en los países sudamericanos. Lea también: Petro niega que exista el cartel de los soles mientras que Venezuela y Estados Unidos dan movidas impredecibles En el caso de Colombia se midió la imagen de los 19 ministros. El estudio contó con una muestra de 1.169 personas que fueron indagadas del 18 al 22 de agosto sobre la gestión de los jefes de cartera.

¿Cuál es el ministro más y menos popular de Gustavo Petro?

Entre los 19 ministros del gabinete de Gustavo Petro, el que cuenta con la imagen más positiva es el general Pedro Sánchez, quien lidera la cartera de Defensa. De acuerdo con el sondeo, Sánchez tiene un 44,6 % de imagen positiva mientras que un 40,6 % de los encuestados tienen una imagen negativa del funcionario. El 14,8 % no sabe no responde frente a la percepción sobre el líder a cargo de la defensa del país.

Ranking de ministros de Colombia según su imagen favorable. Foto: CB Consultora

¿Qué tan favorable es la imagen de Gustavo Petro comparada con otros mandatarios de Sudamérica?

De acuerdo con esta misma firma internacional, el presidente Gustavo Petro es el quinto presidente más impopular de la región sólo por detrás de los mandatarios Luis Arce de Bolivia, Dina Boluarte de Perú, Nicolás Maduro de Venezuela y Santiago Peña de Paraguay.

Ranking de presidentes de Sudamérica según su imagen favorable. Foto: CB Consultora

Lea más: Pasaportes: Canciller (e) Villavicencio, cuestionada en debate en el Congreso por “leer” y no responder dudas sobre el servicio El mandatario Petro cuenta para el mes de agosto con una imagen positiva del 60 % y una negativa del 37,4 %, disminuyendo su popularidad a comparación del mes anterior cuando tenía un 38,8 % de favorabilidad.

Imagen favorable y desfavorable de Gustavo Petro en agosto. Foto: CB Consultora

En el caso de Colombia, el sondeo se le realizó a una muestra de 1.169 personas quienes fueron interrogadas del 18 al 22 de agosto. El margen de error de la encuesta a nivel local es del 2,9 %.

Ficha técnica general de la encuesta. Foto: CB Consultora