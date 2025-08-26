Estos son los ministros del gobierno Petro con mejor y peor nivel popularidad, según encuesta de firma internacional

Una firma internacional realizó un sondeo sobre la imagen de los 19 ministros de Gustavo Petro, además de la imagen del mandatario comparada con otros líderes de la región.
La encuesta fue realizada por la firma CB Consultora Opinión Pública, que mensualmente evalúa la popularidad de los presidentes en Sudamérica. Para el mes de agosto, como novedad, añadió el nivel de popularidad de cada ministro en los países sudamericanos.
En el caso de Colombia se midió la imagen de los 19 ministros. El estudio contó con una muestra de 1.169 personas que fueron indagadas del 18 al 22 de agosto sobre la gestión de los jefes de cartera.