El CRC “apagó” su solicitud de información a canales y encendió el diálogo con los medios de comunicación

La Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC informó que decidió dejar sin efecto la solicitud de información remitida a los operadores del servicio de televisión abierta el pasado 8 de octubre. La decisión fue comunicada oficialmente el 14 de octubre a los canales y marca el inicio de un nuevo proceso colaborativo con el sector.

El propósito, según el comunicado oficial, es construir mecanismos participativos que fortalezcan el pluralismo e imparcialidad informativa, además de garantizar la protección de los derechos de las audiencias. La entidad indicó que el retiro de la solicitud busca abrir un espacio de cooperación más amplio y transparente entre el regulador y los medios de comunicación.

Con esta decisión, la CRC da por concluido el requerimiento inicial y abre la puerta a un proceso de diálogo que involucre a diversos actores del ecosistema mediático, en el que esperan consolidar un modelo de trabajo conjunto orientado a la confianza y a la regulación legítima basada en el intercambio y la transparencia.