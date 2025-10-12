“Se malinterpretó la carta”: CRC aclara que requerimiento a medios es voluntario, ¿es así?

Una carta enviada la semana pasada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a varios medios de comunicación en Colombia encendió las alarmas. En el documento, la entidad solicitaba información detallada sobre procesos internos, políticas editoriales, funcionamiento de consejos de redacción, criterios de publicación y medidas para evitar sesgos informativos.
La comunicación fue interpretada por algunos como una injerencia estatal en asuntos periodísticos. Sin embargo, la CRC aclaró que no existe un proceso sancionatorio en marcha y que la participación de los medios es voluntaria.