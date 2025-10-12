Video | Espectacular, como en sus mejores tiempo, Jackson Martínez marcó póker de goles con Porto

Jackson, quien fue invitado al duelo de viejas glorias, demostró a sus 39 años que sigue con la misma potencia y calidad que lo llevaron a ser uno de los goleadores del Porto, con 67 anotaciones por Liga entre las temporadas 2012 y 2015.

El chocoano Jackson Martínez, quien se retiró en diciembre de 2020, a los 34 años, debido a las lesiones que afectaron su carrera, especialmente una de tobillo sufrida en 2015, estuvo en Portugal jugando un amistoso con el Porto y marcó póker de goles que deleitaron a los aficionados.

Cha Cha Cha, como era conocido el chocoana en el ámbito futbolero, marcó cuatro goles en la exhibición de viejas glorias, dejando claro que, a pesar del paso del tiempo y de las lesiones que lo afectaron desde 2015, su talento sigue intacto y así como puso a celebrar a los seguidores del Porto con sus acrobáticos goles, ahora, varios años después esa magia sigue vigente.

Jackson marcó un tanto de chilena, que le ha dado la vuelta al mundo y se robó todos los aplausos de los seguidores del Porto.

Martínez, quien fue figura del DIM, campeón en 2009, pasó por clubes como Jaguares de Chiapas, en México, Porto de Portugal, Atlético de Madrid de España, Guangzhou Evergrande de China y Portimonense de Portugal, fue campeón con los dragones de la Superliga de Portugal en 2012, Liga 2013 y Supercopa de Portugal en 2013.