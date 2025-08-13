Corte Suprema ordenó la libertad del exsenador Álvaro García, condenado por la masacre de Macayepo, Bolívar

La Corte Suprema de Justicia ordenó dejar en libertad al excongresista Álvaro García Romero, dado que se cumplieron los 180 días de la etapa de juzgamiento y ahora podrá defenderse de los cargos que se le imputan en libertad. García Romero está acusado del delito de desplazamiento forzado agravado en el marco de la masacre de Macayepo, ocurrida el 10 de octubre de 2000, cuando un grupo de 80 paramilitares incursionó en varias poblaciones de Montes de María (Bolívar), bajo el mando de Rodrigo Pelufo “Cadena”, y acabó con la vida de 11 personas a golpes y generó un desplazamiento masivo.

La determinación en favor de García Romero se dio porque se vencieron de los términos para su juzgamiento sin que se tomara una decisión. En el marco de ese proceso se evidenciaron presuntas acciones dilatorias por parte de la defensa. El exrepresentante a la Cámara por Sucre y exsenador durante las décadas de 1990 y 2000 fue condenado a 40 años de prisión por esa misma masacre, al ser hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, peculado por apropiación y homicidio simple. Lea aquí: Petro pidió perdón a nombre del Estado por masacres y violencia a la Comunidad San José de Apartadó, Antioquia Y es que en 2010, la alta corte estableció que García ordenó el crimen y desvió recursos públicos para financiar al Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para perpetrar la incursión.