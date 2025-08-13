Corte Suprema ordenó la libertad del exsenador Álvaro García, condenado por la masacre de Macayepo, Bolívar

La Corte Suprema de Justicia ordenó dejar en libertad al excongresista Álvaro García Romero, dado que se cumplieron los 180 días de la etapa de juzgamiento y ahora podrá defenderse de los cargos que se le imputan en libertad.
García Romero está acusado del delito de desplazamiento forzado agravado en el marco de la masacre de Macayepo, ocurrida el 10 de octubre de 2000, cuando un grupo de 80 paramilitares incursionó en varias poblaciones de Montes de María (Bolívar), bajo el mando de Rodrigo Pelufo “Cadena”, y acabó con la vida de 11 personas a golpes y generó un desplazamiento masivo.