Corte Suprema no investigará a 26 congresistas por presiones en la Dian, pero sí a estos políticos

La sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de inhibirse de investigar formalmente a 26 congresistas y excongresistas que fueron mencionados en las denuncias del exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes. Reyes los señaló, en su momento, por supuestamente haber pedido puestos en la entidad. Y, a pesar de que la Corte tomó la decisión con respecto a estos exparlamentarios, continúa la investigación preliminar contra el candidato presidencial Roy Barreras, la representante Gloria Arizabaleta y el senador Jairo Castellanos.

¿Con respecto a quiénes la Corte tomó la decisión de inhibirse?

Entre los mencionados que no serán sujetos de indagación formal estaban, además de Barreras, Castellanos y Arizabaleta, congresistas y excongresistas de todos los colores: Richard Aguilar, Fernando Araujo, David Barguil, Jhon Jairo Bermúdez, Mario Castaño, Félix Alejandro Chica, Agmeth Escaf, Laura Fortich, Andrés Felipe García, Mauricio Gómez Amín, Amanda Rocío González, María del Rosario Guerra, Milene Jarava, Buenaventura León, Emeterio Montes, Faber Muñoz, Diego Osorio, José Luis Pinedo, Eloy Quintero, Ciro Ramírez, Néstor Rico, Juan Carlos Rivera, Rodrigo Villalba, Betty Zorro, Erasmo Zuleta y Antonio Zabaraín. Lea más: Luis Carlos Reyes revela nuevos chats y asegura que MinHacienda infló las cuentas de recaudo sin tener en cuenta a la Dian

Compulsa de copias a la Fiscalía

La Corte también decidió remitir copia íntegra a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para investigar a la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro y a Gilberto Rondón, expresidente del Fondo Nacional del Ahorro. Esta medida se debe a que ni Toro ni Rondón eran congresistas al momento de los hechos señalados. La ponencia fue presentada por la magistrada Cristina Lombana, a cargo de una parte del proceso por las presuntas irregularidades en la Dian que conoció la opinión pública tras las declaraciones de Reyes. Otra parte de estos hechos está en el despacho del magistrado Francisco Farfán en investigación previa.

¿Cuáles fueron las denuncias originales de Luis Carlos Reyes?

En junio de 2025, Luis Carlos Reyes acudió a la Corte Suprema de Justicia para soportar sus tesis de que una red de clientelismo al interior de la Dina pudo facilitar la filtración de contrabando. Junto a dos de sus asesoras, Reyes entregó a la Sala de Instrucción de la Corte una detallada bitácora de recomendaciones y presiones por parte de congresistas, quienes habrían buscado ubicar a personas de su confianza en cargos estratégicos dentro de la entidad, especialmente en aduanas sensibles al contrabando. Lea también: Nuevo round entre Benedetti y Reyes: el ministro reveló pruebas contra exdirector de la Dian que lo vincularían con red de contrabando La bitácora consistía en casi 12 horas de testimonios de Reyes, revelados en su momento por Noticias Caracol. Allí, el exdirector y también exministro de Comercio aseguró que nunca se prestó para hacer esos nombramientos y, por ende, los congresistas a quienes hoy la Corte se inhibe de investigar lo habrían presionado con amenazas y hasta mociones de censura. Según Reyes, él documentó las presuntas prácticas clientelares, y afirmó que las pruebas eran suficientes para asumir que había un riesgo de filtración de contrabando en la Dian.