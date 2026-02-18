Corte Suprema no investigará a 26 congresistas por presiones en la Dian, pero sí a estos políticos

La sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de inhibirse de investigar formalmente a 26 congresistas y excongresistas que fueron mencionados en las denuncias del exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes.
Reyes los señaló, en su momento, por supuestamente haber pedido puestos en la entidad. Y, a pesar de que la Corte tomó la decisión con respecto a estos exparlamentarios, continúa la investigación preliminar contra el candidato presidencial Roy Barreras, la representante Gloria Arizabaleta y el senador Jairo Castellanos.