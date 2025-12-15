Salvamento de voto en la Corte pedía investigar a Isabel Zuleta por interferencia para evitar captura de capos del “tarimazo”

La actuación de la senadora Isabel Zuleta en los denominados “espacios de diálogo sociojurídicos” volvió a quedar bajo revisión judicial tras una división interna en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El debate se originó a partir de la decisión mayoritaria de inadmitir una denuncia presentada en su contra, determinación que cerró, al menos por ahora, la posibilidad de abrir una investigación formal por una eventual actuación indebida.
Durante el análisis del caso, los magistrados evaluaron los argumentos expuestos por el denunciante a la luz de la jurisprudencia vigente y concluyeron que el escrito no reunía los requisitos necesarios para dar inicio a un proceso penal. Para la mayoría de la Sala, los hechos relatados no contaban con la precisión suficiente para configurar una conducta punible atribuible a la congresista del Pacto Histórico.
No obstante, la decisión no fue unánime. El magistrado Misael Rodríguez se apartó del criterio mayoritario y dejó constancia de su desacuerdo en un salvamento de voto, en el que sostuvo que sí existían elementos suficientes para avanzar, al menos, en una indagación preliminar que permitiera esclarecer los hechos denunciados.
En su salvamento, Rodríguez señaló que el contenido de la denuncia permitía identificar con claridad a la persona señalada y los hechos atribuidos, al punto de habilitar la intervención de la administración de justicia. En ese sentido, afirmó que la denuncia permite a la “autoridad pública extraer un señalamiento concreto, determinado y con la precisión que se requiere para iniciar, al menos, una investigación preliminar”.
El magistrado consideró que el análisis de admisibilidad no debía agotarse en una lectura estrictamente formal del escrito, sino valorar si los hechos descritos ameritaban ser verificados mediante actuaciones judiciales, dada la relevancia institucional del caso y el contexto en el que se produjeron los señalamientos.
La denuncia contra Zuleta fue presentada tras el evento realizado en La Alpujarra, en Medellín, conocido como el “tarimazo”, en el que participaron jefes de bandas criminales que salieron de la cárcel de Itagüí con permisos especiales. A partir de ese episodio, el denunciante sostuvo que la senadora, quien ha tenido un rol activo como mediadora en los acercamientos del Gobierno con estas estructuras, habría intervenido en operativos de captura contra integrantes de organizaciones delincuenciales.