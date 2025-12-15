Gobierno quiere habilitar a las plantas térmicas para vender excedentes de gas importado: aquí los detalles

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un proyecto de resolución que busca fortalecer el abastecimiento de gas natural y la confiabilidad del sistema energético en Colombia.

La iniciativa hace parte del paquete de 20 medidas adoptadas por el Gobierno “para evitar la especulación y asegurar la atención de la demanda esencial en todo el territorio nacional”.

La propuesta habilita, de manera transitoria, el uso eficiente de las infraestructuras de importación de gas natural, con el objetivo de ampliar la oferta disponible y garantizar la continuidad en la prestación de este servicio público esencial, tanto para los hogares como para el sector productivo.

Uno de los ejes centrales del proyecto es permitir que los generadores térmicos utilicen la capacidad de regasificación que no sea requerida por el despacho eléctrico. Esto abriría la posibilidad de comercializar gas natural importado en el mercado secundario, es decir, pueden poner a disposición excedentes de gas o de capacidad de transporte que no necesitan, para que otros los adquieran temporalmente.

Con esta medida, el Gobierno busca liberar molécula adicional de gas para atender el mercado nacional, mejorar la disponibilidad del recurso y brindar mayor certidumbre a los usuarios frente al suministro energético.