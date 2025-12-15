x

Gobierno quiere habilitar a las plantas térmicas para vender excedentes de gas importado: aquí los detalles

Se trata de un borrador de resolución que indica que cuando sea técnica y económicamente posible, las plantas térmicas deben usar GLP importado en lugar de gas natural.

  Las plantas términca quedarían habilitadas para vender excedentes de gas. FOTO ARCHIVO.
    Las plantas términca quedarían habilitadas para vender excedentes de gas. FOTO ARCHIVO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

15 de diciembre de 2025
bookmark

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un proyecto de resolución que busca fortalecer el abastecimiento de gas natural y la confiabilidad del sistema energético en Colombia.

La iniciativa hace parte del paquete de 20 medidas adoptadas por el Gobierno “para evitar la especulación y asegurar la atención de la demanda esencial en todo el territorio nacional”.

La propuesta habilita, de manera transitoria, el uso eficiente de las infraestructuras de importación de gas natural, con el objetivo de ampliar la oferta disponible y garantizar la continuidad en la prestación de este servicio público esencial, tanto para los hogares como para el sector productivo.

Entérese: Supersociedades multa a representante legal del Deportivo Pereira por irregularidades en las finanzas

Uno de los ejes centrales del proyecto es permitir que los generadores térmicos utilicen la capacidad de regasificación que no sea requerida por el despacho eléctrico. Esto abriría la posibilidad de comercializar gas natural importado en el mercado secundario, es decir, pueden poner a disposición excedentes de gas o de capacidad de transporte que no necesitan, para que otros los adquieran temporalmente.

Con esta medida, el Gobierno busca liberar molécula adicional de gas para atender el mercado nacional, mejorar la disponibilidad del recurso y brindar mayor certidumbre a los usuarios frente al suministro energético.

Uso de GLP importado para priorizar la demanda esencial

El proyecto de resolución también contempla la habilitación temporal del uso de gas licuado de petróleo (GLP) importado en plantas térmicas. Esta alternativa permitiría liberar gas natural para priorizar el abastecimiento de la demanda esencial, conforme a los lineamientos definidos en la propuesta normativa.

Adicionalmente, se obliga a las plantas térmicas a sustituir el gas natural por GLP importado, si es técnica y económicamente viable, para liberar más gas natural al mercado.

Gobierno busca estabilidad y tranquilidad para los usuarios

Según el MinMinas, la medida amplía la oferta disponible de gas, refuerza la confiabilidad energética y garantiza la continuidad del servicio. En palabras del ministro Edwin Palma: “Tomamos esta medida para asegurar que cada molécula de gas disponible llegue a quien más lo necesita. Nuestra prioridad es la demanda esencial y la estabilidad energética del país”.

Lea también: Hay menos ninis: Colombia registró en octubre la cifra más baja en ocho años de jóvenes que no estudian ni trabajan

El funcionario añadió que habilitar de forma temporal el uso de la infraestructura de importación permite “ampliar la oferta, brindar tranquilidad a los usuarios y mantener la confiabilidad del sistema mientras avanzamos en una nueva regulación permanente”.

Regulación futura para optimizar el sistema de transporte de gas

El proyecto también anuncia el desarrollo de una regulación futura sobre swaps operativos y contractuales. Esta tarea quedará en manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que deberá expedir la nueva normativa en un plazo máximo de tres meses.

El objetivo de esta regulación será optimizar el uso del Sistema Nacional de Transporte y mejorar la asignación del gas disponible, fortaleciendo la eficiencia del mercado y la seguridad energética del país.

Consulte: Colombia tiene el parque automotor más viejo de Latinoamérica: 17,5 años en promedio

Economía
Ministerio de Minas y Energía
Combustibles
Gas natural
Colombia
