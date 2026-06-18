Llegó a la Corte Martha Peralta tras ser obligada a asistir a indagatoria

La senadora Martha Peralta llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria, luego de que la magistrada Cristina Lombana ordenara su conducción tras dos aplazamientos de la diligencia. A su llegada al alto tribunal, la congresista defendió su actuación y aseguró que siempre ha atendido los llamados de la justicia. “No es la primera vez que vengo. He venido a todas las citaciones que me han hecho y hoy estoy aquí. Yo siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia, y he venido a aclarar cualquier duda que tenga la Corte”, afirmó.

La orden de conducción había sido emitida con el objetivo de garantizar su asistencia a diligencia judicial. Sin embargo, Peralta insistió en que ha colaborado de manera permanente con el proceso y que su presencia ante la Corte ratifica su disposición de responder por los hechos que son materia de investigación.

¿Por qué es investigada la senadora Peralta?

La investigación en su contra está relacionada con varios contratos gestionados desde la UNGRD. Entre ellos, uno de $2.170 millones relacionado con maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha. El expediente también menciona a Peralta como una posible “articuladora política” dentro del presunto esquema de cupos indicativos que habría operado en la entidad.