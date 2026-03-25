Corte condenó a 23 años al senador Ciro Ramírez por escándalo de “las Marionetas”

La Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de prisión al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por su participación en el escándalo de corrupción conocido como “las marionetas”, un caso que destapó una red que manipulaba contratos públicos para obtener beneficios políticos y económicos.
Según la decisión, Ramírez no actuó solo. La Corte concluyó que hizo parte, e incluso lideró, una organización en la que participaron funcionarios, contratistas y particulares. El objetivo era direccionar licitaciones del Estado para que quedaran en manos de determinados contratistas. A cambio, se habrían pagado sobornos y se habrían asegurado apoyos para su campaña política.