El fallo hecho con IA que citó frases que no existen

Cuando la inteligencia artificial parece haberse metido en todas partes, desde escribir textos hasta ayudar a interpretar leyes, la Corte Suprema de Justicia advirtió que en los estrados no se pueden tomar decisiones sin verificar a fondo la información, y mucho menos apoyarse en citas que no existen en los fallos reales.
En un reciente fallo, la corporación anuló una decisión del Tribunal Superior de Sincelejo por haberse sustentado en citas jurisprudenciales que, al ser verificadas, resultaron inexistentes.
Le puede interesar: ¿Qué tal? Corte Suprema anuló el primer fallo por frases inventadas tras uso indebido de IA.
El pronunciamiento no solo dejó sin piso una providencia, sino que marcó un límite, advirtiendo que ni los jueces ni la inteligencia artificial pueden inventar precedentes. La Corte subrayó que en la motivación judicial no hay espacio para la improvisación ni para los textos fabricados por herramientas tecnológicas sin verificación.
El caso tuvo origen en Sincelejo, donde una ciudadana interpuso una acción de tutela contra el Tribunal Superior de esa ciudad. El motivo parecía técnico, pero pronto reveló un problema de fondo. El Tribunal había revocado una sentencia citando dos supuestas decisiones de la propia Corte Suprema (STC13560-2023 y STC4734-2025). Al revisarlas, la demandante descubrió que esas sentencias no decían lo que el Tribunal afirmaba. Y tenía razón.
Cuando la Corte Suprema verificó las citas, comprobó que los párrafos transcritos no existían. Eran frases inventadas, atribuidas falsamente a fallos reales. En otras palabras, el Tribunal había sustentado su decisión sobre una base inexistente, una especie de jurisprudencia fantasma.