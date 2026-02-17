x

Esto era lo que cobraría la “Oficina Premium” por homicidios de extranjeros de alto perfil en Medellín y Colombia

Se conocieron nuevos detalles de la forma de delinquir de este grupo criminal, que habría estado detrás de, al menos, dos crímenes relevantes de extranjeros en la capital antioqueña en los últimos dos años. Además, habrían sacrificado varios animales.

  Los nueve procesados por pertenecer a la llamada "Oficina Premium" inicialmente están respondiendo por el delito de porte y tráfico de armas por las siete pistolas y la subametralladora incautadas. También se le encontraron elementos de brujería. FOTOS: CORTESÍA
    Los nueve procesados por pertenecer a la llamada “Oficina Premium” inicialmente están respondiendo por el delito de porte y tráfico de armas por las siete pistolas y la subametralladora incautadas. También se le encontraron elementos de brujería. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
Dicen que las deudas en el mundo delincuencial solo se pagan de dos maneras: con plata o con la vida. Y la bautizada “Oficina Premium” sería la encargada de realizar estos cobros a los extranjeros que tendrían vínculos con las estructuras criminales y no habrían cumplido con sus pactos. Pero esta actividad no la harían gratis y, por el contrario, cobrarían miles de dólares a cambio de cometer los ataques sicariales.

Así se conoció en el marco de la investigación contra esta estructura criminal que dio con la captura de nueve personas en un procedimiento que se realizó en una vivienda del barrio Kennedy, comuna 7 (Robledo), en el noroccidente de Medellín, que buscaba combatir el tráfico de armas. Todo comenzó con una denuncia comunitaria que hablaba de “movimientos extraños” dentro de la propiedad desde hace algunos meses, cuando fue ocupada.

Fue entonces cuando encontraron a estas personas, ocho hombres de entre 21 y 39 años y a una mujer de 31 años, quien sería la compañera sentimental del cabecilla de este grupo criminal. Según los requerimientos, tenía una tarifa para atacar a los extranjeros que les fueran señalados para atentar contra sus vidas o para secuestrarlos con el fin de que pagaran sus deudas producto de negocios del narcotráfico.

Según indicaron fuentes investigativas del caso, el cobro que hacían por atentar contra los foráneos estaba entre los 400.000 y 500.000 dólares (1.465 millones a 1.830 millones de pesos colombianos), de acuerdo con la estructura y el perfil de la víctima. Si bien esta organización estaría al servicio del Cuerpo Colegiado de La Oficina, prestaría servicio a organizaciones transnacionales que requirieran sus servicios y pagaran estos montos acordados.

Uno de los casos por los cuales investigarían a esta estructura criminal ocurrió el pasado 6 de octubre en las afueras del Centro Comercial Santafé, en el suroriente de Medellín, cuando hombres armados asesinaron al albanés-ecuatoriano Artur Tushi, de 44 años, en medio de una disputa que vincularía a grupos criminales de Ecuador, de Albania y de Colombia. Este hombre se dirigía a su vivienda en el sector cuando fue ultimado por 11 impactos de arma de fuego. Su crimen estaría vinculado a negocios de trata de personas y tráfico de estupefacientes entre estos tres países.

Entérese: Estos serían los movimientos del albanés-ecuatoriano que asesinaron en el barrio El Poblado, de Medellín

Fuentes de inteligencia señalaron que también habrían estado vinculados en los secuestros, cobros violentos y asesinatos de ciudadanos mexicanos, ecuatorianos y canadienses dentro de la capital antioqueña para hacer efectivo el pago de las deudas originadas por estas rentas ilegales, en hechos que demostrarían el fortalecimiento de los vínculos de las organizaciones criminales del Valle de Aburrá con grupos de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa.

Analizarán armas de la “Oficina Premium”

Además del caso mencionado, del cual apenas se tienen indicios investigativos, las autoridades realizarán un análisis de las ocho armas de fuego que fueron incautadas en este operativo, incluida una subametralladora, para determinar si estas estuvieron implicadas en más asesinatos de extranjeros registrados en Medellín y el Valle de Aburrá en los últimos tres años.

“Las armas serán sometidas al Sistema Unificado de Cotejo Balístico para determinar su posible participación en hecho de afectación a la vida”, indicaron las autoridades, agregando que esta organización prefería el uso de revólveres en estos crímenes, puesto que el casquillo queda dentro del arma y la evidencia que deja para los investigadores es la ojiva que, en ocasiones, queda en el cuerpo de sus víctimas.

Le puede interesar: Capturaron a dos extranjeros que asesinaron a un habitante de calle de Medellín hace dos días

Así mismo, mientras avanzan las audiencias contra estas nueve personas por el delito de porte y tráfico de armas, las autoridades realizan investigaciones forenses a los 29 celulares, tres computadores portátiles para encontrar información que los vincularía con estructuras criminales de todo el mundo, así como detalles de las transacciones realizadas por los criminales para cometer los ataques sicariales y demás delitos relacionados.

Habrían sacrificado animales

Los vínculos de esta estructura con la brujería serían muy cercanos, puesto que durante la captura encontraron un altar con varias figuras religiosas y velas que serían usadas para las prácticas esotéricas que realizaban antes de perpetrar sus crímenes.

En medio de la investigación, se encontró que estas personas habrían sacrificado, por lo menos, cuatro chivos que fueron sacrificados en el marco de estos rituales de santería. Cabe destacar que este animal es usado dentro de estos rituales para tratar de limpiar sus culpas por los delitos que pretenderían cometer.

Esto sumado a que estos rituales los usarían con doble propósito. Por un lado, buscar su protección y, por el otro, estafar a quienes recurrían a estos servicios mediante esta organización criminal, haciendo altos cobros por promesas incumplidas.

Se espera que en el transcurso de estos días terminen las audiencias ante el juez de control de garantías para determinar si a estas nueve personas les dictarán medida de aseguramiento en centro carcelario o si el juez toma otra determinación.

