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Corte Suprema ordena captura de la senadora Martha Peralta en plena diligencia por caso de la UNGRD

EL COLOMBIANO conoció por fuentes del alto tribunal que la diligencia continúa este viernes en la mañana. Como medida preventiva, decidieron detener a congresista petrista en su lugar de residencia hasta que termine la indagatoria.

  • Para la parlamentaria, este proceso es una persecusión política por su activa participación en la campaña de Iván Cepeda. Foto: Colprensa
    Para la parlamentaria, este proceso es una persecusión política por su activa participación en la campaña de Iván Cepeda. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue detenida por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mientras se presentaba a rendir indagatoria por su presunta vinculación con el desfalco a la UNGRD. La magistrada ponente del caso, Cristina Lombana, ordenó inicialmente que la congresista fuera conducida por la Policía tras haber solicitado previamente dos aplazamientos de la diligencia.

Fuentes confirmaron a este diario que la medida de detención se mantendrá vigente para garantizar que la congresista —quien respalda la candidatura presidencial de Iván Cepeda— comparezca y finalice la diligencia, la cual continuará este viernes. Al término de esta sesión, el alto tribunal definirá su situación jurídica.

La investigación formal se fundamenta en las declaraciones entregadas por Olmedo López en el marco de su negociación con la justicia. El exdirector de la UNGRD salpicó a la legisladora al detallar una reunión en septiembre de 2023, en la que Peralta supuestamente gestionó un contrato de maquinaria amarilla para el mantenimiento de jagüeyes en La Guajira, buscando beneficiar a Issa Francisco y Jorge Rizcala, personas cercanas a ella. Tras el reparto de esta información, el despacho de la magistrada Lombana asumió el expediente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

En contexto: Llegó a la Corte Martha Peralta tras ser obligada a asistir a indagatoria

“No es la primera vez que vengo. He venido a todas las citaciones que me han hecho y hoy estoy aquí. Yo siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia, y he venido a aclarar cualquier duda que tenga la Corte”, dijo Peralta a su llegada al alto tribunal.

La diligencia marca un punto clave en el proceso. Tras la indagatoria, la magistrada Lombana deberá definir la situación jurídica de Peralta; evaluar las pruebas y determinar si hay mérito para avanzar con una investigación formal.

Para la parlamentaria, este proceso es una persecusión política por su activa participación en la campaña de Iván Cepeda.

“Decirle a la gente que ha confiado en mi, a mi departamento, a mi pueblo wayuú que todo esto es una persecución política y en medio de una campaña; yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron, activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas y esto es porque pertenzco a un proyecto político”, dijo.

¿Por qué la investigan?

Varios testigos relataron múltiples episodios en los que la senadora de La Guajira habría tenido injerencia en contratos, sobre todo para esa región del país. Fue nombrada en la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La Fiscalía la ubicó dentro del entramado de reparto de contratos en el Congreso para asegurar apoyos a las reformas del gobierno del presidente Petro.

La senadora habría sido una de las beneficiarias de contratos relacionados con cuatro proyectos radicados en el Invías por más de $571.000 millones y otros cinco proyectos en la UNGRD por más de $40.000 millones, que harían parte del esquema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de votos, quórum y respaldo en debates clave.

Siete de esos contratos, según el ente acusador, habrían sido direccionados para “comprar” el trámite de las reformas sociales del Gobierno. La investigación también apunta a que la congresista habría solicitado direccionar contratos hacia varios parlamentarios de la coalición oficialista que reclamaban mayor participación burocrática y contractual.

De acuerdo con la Fiscalía, de esas instrucciones surgieron cuatro proyectos por más de $12.395 millones en Meta, Casanare, Risaralda y La Guajira. Entre ellos aparecen obras para controlar la erosión del río Ariari en Puerto Concordia (Meta), por $5.458 millones; intervenciones por afectaciones del río Únete en Aguazul (Casanare); obras de mitigación del riesgo hídrico en la quebrada Rayanal, en Mistrató (Risaralda), por $4.811 millones; y obras de maquinaria amarilla para mantenimiento de jagüeyes en La Guajira, por $2.125 millones.

Llama la atención que Peralta ha sido una de las figuras más mencionadas a lo largo del escándalo. Su nombre ha aparecido de forma reiterada en testimonios, documentos y señalamientos clave; sin embargo, hasta ahora ha logrado mantenerse al margen de decisiones de fondo y esquivar que el proceso en su contra avance con la misma velocidad que el de otros implicados.

Siga leyendo: A tres días de elecciones, Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja ocurridas hace 30 años

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