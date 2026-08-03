MinSalud del gobierno De la Espriella dijo que el sistema debe salir “de la UCI” y anunció cambios drásticos en Nueva EPS

La próxima ministra de Salud del gobierno de Abelardo de la Espriella, Ana María Vesga, aseguró que su primera tarea será ejecutar un plan de choque para enfrentar la crisis del sistema, garantizar medicamentos y revisar la situación financiera de las EPS.
En entrevista con Blu Radio, Vesga, quien hasta la semana pasada fue presidenta del gremio de las EPS, Acemi, explicó cómo llegó al nuevo gobierno y respondió a los cuestionamientos por su paso del sector privado a la cartera de Salud.
La funcionaria confirmó que inicialmente el presidente electo le ofreció dirigir la Superintendencia Nacional de Salud, pero rechazó esa posibilidad porque implicaba pasar de representar a las EPS a vigilarlas.
“Desde la Superintendencia Nacional de Salud, siendo inspector, vigilante y controlador de las entidades del sistema, era muy difícil para mí poder actuar viniendo del gremio”, afirmó.
Sin embargo, señaló que no existe una inhabilidad para asumir como ministra, pues su papel será el de formular política pública. “El Ministerio es el regulador, define la política pública en actos de carácter general”, explicó.