El anuncio de reintegrar a Colombia en la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la primera gira a África, su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) y el encuentro “Camino a la Cumbre Amazónica”, son solo algunos ejemplos que dan cuenta de este interés.

Es claro, además, que la participación del Gobierno en estos espacios de diálogo político muestra un discurso focalizado en abordar problemas globales como el cambio climático, la transición energética, las nuevas economías descarbonizadas, la migración, la construcción de paz y su apuesta por la denominada paz total.

En este escenario se resalta de manera especial el espaldarazo que recibió el Ejecutivo en la Declaración de la Cumbre UE-CELAC de julio de 2023, en la que se reafirmó el “apoyo al proceso de paz en Colombia, así como el compromiso de avanzar en los diálogos con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados” y el “apoyo a la plena ejecución del Acuerdo de Paz de 2016”.

Con relación a los acuerdos comerciales, desde el programa de gobierno del presidente Petro estaba contemplada la revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) para que se convirtieran “en herramientas para estimular la productividad, combatir el cambio climático, desarrollar transferencias de conocimiento y crear nuevos puestos de trabajo”. No obstante, no hay claridad sobre cuáles son los avances en esta materia debido a que existen opiniones encontradas en las que incluso, el ministro de Comercio, Industria y Turismo ha mencionado que, para el caso del TLC con Estados Unidos, no se está renegociando sino más bien, revisando cada capítulo para identificar posibles mejoras.

Al respecto, en el caso de la leche –y en general de los lácteos, que aún están protegidos–, a partir de 2026 pasarán con arancel cero y con la Unión Europea a partir del 2027. El tiempo pasa muy rápido y podría ser catastrófico si en lugar de renegociar se buscan mejoras. Según datos de la balanza comercial, hace 30 años se importaban 500.000 toneladas de productos agrícolas y hoy rondamos por los 15 millones de toneladas. En este pilar, lamentablemente, “el gobierno del cambio” no se ha expresado claramente frente a este fenómeno.