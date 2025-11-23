Junior y Tolima mandan, por ahora, en los cuadrangulares: los resultados de la fecha 2 y así se jugará la próxima fecha

Tras la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, Junior y Deportes Tolima se mantienen como líderes de sus respectivos grupos, aunque con ventajas mínimas y sin margen para confiarse. En el Grupo A, Junior llegó a 4 puntos luego del empate 1-1 en su visita al América. Detrás aparece Nacional, que alcanzó la misma cantidad de puntos tras la igualdad 0-0 en el clásico, pero los barranquilleros han anotado un gol más. Después, América y Medellín, ambos con un solo punto, cierran la tabla y están obligados a reaccionar en la próxima fecha.

En el Grupo B, el Tolima igualó 0-0 con Bucaramanga y ambos comparten el liderato con 4 puntos. Sin embargo, el gran sacudón de la fecha lo dio Santa Fe, que goleó 3-0 a Fortaleza con un impresionante triplete de Hugo Rodallega para alcanzar 3 unidades. Fortaleza, por su parte, sigue sin sumar y permanece en el último lugar. A pesar de las diferencias, ningún equipo está eliminado: los cuadrangulares siguen apretados y cualquier victoria puede cambiar por completo el panorama. El rendimiento irregular de varios equipos también ha dejado abierta la discusión sobre quién llega con más argumentos futbolísticos a la recta final. Mientras algunos, como Junior, Nacional y Tolima, muestran solidez defensiva, Bucaramanga y Santa Fe han dado señales de que pueden pelear el liderato del grupo, lo que anticipa una batalla cerrada y con poco margen para errores en las fechas que vienen.