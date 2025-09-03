Hora cero para la Corte Constitucional: el Senado elegirá este miércoles a magistrado clave, ¿cómo van las cuentas?

El país político está en estado de alerta. Este miércoles, a partir de las 9:00 de la mañana, el Senado de la República se reunirá para elegir a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes. En juego –según varios sectores–, estaría el equilibrio de fuerzas y las mayorías durante al menos cinco años en el más alto y respetado tribunal del ordenamiento jurídico colombiano.
Por ello, la puja entre sectores gobiernistas, independientes y oposición sigue al rojo vivo y cada quien se mueve codo a codo hasta última hora en búsqueda de la bendición de los congresistas. Recién este martes, durante una sesión plenaria, los tres candidatos en competencia desfilaron por el salón social del Senado buscando arañar apoyos.