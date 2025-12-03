Golpe a la minería ilegal en Zaragoza: destruyeron siete unidades que producían 21 mil gramos de oro al mes

El Ejército Nacional asestó un nuevo golpe contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. En una operación realizada en el sector de Puerto Jobo, zona rural de Zaragoza, las tropas del Batallón de Selva N.º 57, la Décima Primera Brigada y la Brigada contra la Minería Ilegal, en articulación con la Fiscalía, intervinieron siete unidades productoras mineras que operaban de manera clandestina. Durante el procedimiento, las autoridades destruyeron dos retroexcavadoras, cinco motores industriales, tres clasificadoras y cerca de 800 galones de ACPM. Según la información oficial, con esta maquinaria se extraían alrededor de 21.000 gramos de oro al mes, una producción valorada en más de $8.000 millones en el comercio.

Las investigaciones revelaron que estas rentas ilícitas estarían financiando al Clan del Golfo, grupo armado que mantiene incidencia en la subregión. El Ejército afirmó que con este operativo se mitiga el daño ambiental causado en el terreno, especialmente en los suelos fértiles y las fuentes hídricas del Bajo Cauca.

Otro golpe a la minería ilegal en Antioquia