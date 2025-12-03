¿Para dónde iban con todo eso? Policía descubrió 700 cartuchos de nueve milímetros encaletados en bus en Antioquia

En un operativo sorpresa, agentes de la Policía en Antioquia incautaron un importante arsenal camuflado en un bus que se transportaba por la autopista Medellín – Bogotá. Según reseñó la Policía, la incautación se produjo cerca del peaje de Copacabana, cuando varios uniformados apostados en un punto de control detuvieron un bus intermunicipal de una empresa de transporte en pleno servicio. Le puede interesar: Daddy Yankee los grabó quemando pólvora en Medellín y ahora la Policía los busca Los oficiales adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte emprendieron una inspección en la bodega del vehículo y fue así como descubrieron que en una de las encomiendas estaban guardadas 15 cajas de cartuchos de nueve milímetros, con un total de 715 unidades.

Los uniformados consultaron si el material tenía permisos y documentación de respaldo, pero tras no encontrarla procedieron a incautarlo. La institución reseñó que el operativo se realizó el pasado 20 de noviembre, a las 7:00 de la mañana. Lea también: Capturan a ocho personas en Medellín, Planeta Rica y Aguachica por robar motos y venderlas como nuevas Dicha incautación se produce en medio de la intensificación de los controles emprendida por la Fuerza Pública en la temporada de diciembre.

Tan solo en Medellín, cabe recordar que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ya anunció el despliegue de más de 1.200 uniformados en toda la región metropolitana, que priorizarán la vigilancia en 15 puntos estratégicos. Dichos controles buscan sobre todo detectar el porte de armas, tanto blancas como de fuego, sustancias ilegales, entre otros. Siga leyendo: “¡Te hablo desde la prisión!”: Desmantelaron “call center” de extorsionadores que operaba dentro de Bellavista Tan solo en el caso de Medellín, se espera el arribo de por lo menos 225.000 turistas.